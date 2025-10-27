RSV Praest und SV Brünen trennen sich Unentschieden

Ein torreiches, aber spielerisch schwaches Duell in der Kreisliga A Rees-Bocholt endete zwischen dem RSV Praest und dem SV Brünen mit einem 4:4-Unentschieden.

Schon früh in der Partie ging Brünen durch Johannes Buschmann (2.) in Führung, doch Praest antwortete prompt durch Alexander Blös (13.). Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Neo Elisha Backhaus (37.) sorgte Joel Ising (43.) noch vor der Pause für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel schien Praest das Spiel zu drehen: David Broich (54.) und Marvin Beikirch (65.) stellten auf 4:2. Doch anstatt den Vorsprung souverän über die Zeit zu bringen, lud man Brünen durch Unachtsamkeiten wieder ein. Die beiden eingewechselten Akteure Marvin Gabriel (72.) und Fabian Eric Mehl (88.) nutzten die Fehler eiskalt – 4:4 der Endstand.

Gastgeber Trainer Marcel Wolters fand nach dem Auftritt der Mannschaften klare Worte: „Das 4:4 klingt erstmal nach einem spannenden Spiel, aber im Grunde war es heute Not gegen Elend. Der eine wollte, der andere konnte nicht – der eine will nicht, der andere konnte nicht. Spielerisch war einfach nicht viel drin von beiden Mannschaften. Die Tore sind fast ausschließlich durch individuelle Fehler gefallen.“

Markus Rambach, Trainer der Gäste bestätigte die Aussagen von Wolters: „Es war heute ein richtiges Fehlerfestival. Beide Teams haben in der Defensive große Baustellen, die wir dringend angehen müssen. So kassiert man einfach zu viele Gegentore. Am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung.“