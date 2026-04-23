RSV Praest muss siegen, Viktoria Suderwick braucht Erfolg gegen Primus

Eigentlich ist die Saison in der Kreisliga A Rees-Bocholt für die meisten Mannschaften gelaufen. Die DJK Rhede wird wohl direkt aufsteigen, der FC Olympia Bocholt und Grün-Weiß Vardingholt stehen vor dem Abstieg. Aufsteiger Rheingold Emmerich und GSV Suderwick streiten um den möglichen zweiten Aufstiegsplatz, der RSV Praest hat noch eine minimal Chance, die Liga zu halten, muss dafür aber sechs Punkte aufholen? So läuft Spieltag 29.
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Emmerich-Vrasselt
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Brünen - DJK Rhede
So., 03.05.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfB Rheingold Emmerich
So., 03.05.26 12:30 Uhr PSV Wesel II - SV Krechting
So., 03.05.26 15:00 Uhr RSV Praest - TV Voerde
So., 03.05.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Spellen
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuB Bocholt
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SV Bislich
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Bislich - SC TuB Mussum 1926
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SV Brünen - TuB Bocholt
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfR Mehrhoog
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - RSV Praest
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Krechting - GSV Viktoria Suderwick
So., 10.05.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - TuS Haffen-Mehr
So., 10.05.26 15:15 Uhr TV Voerde - FC Olympia Bocholt
So., 10.05.26 15:15 Uhr SV Spellen - PSV Wesel II
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SV Biemenhorst II
