RSV Praest feiert ersten Saisonsieg – 6:2-Heimerfolg gegen Olympia

Der RSV Praest hat am Sonntag seinen ersten Sieg in der Fußball-Kreisliga A der Saison 2025/2026 eingefahren. Auf der heimischen Anlage am Brillackweg besiegten die Hausherren den FC Olympia Bocholt mit 6:2 und kletterten damit auf den 14. Tabellenplatz.

Bereits in der 9. Minute brachte Joel Ising den RSV in Führung. Nach rund einer halben Stunde glichen die Gäste durch Leon Konst aus, doch Marvin Beikirch stellte nur wenige Minuten später die Führung wieder her. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte David Broich auf 3:1.