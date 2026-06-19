RSV Oggenhausen Saisonrückblick 2025/26

Wer in dieser Saison nur auf die Tabelle blickt, hat bei der Fußballabteilung des RSV Oggenhausen nur einen Teil der Geschichte gesehen. Die eigentliche Entwicklung spielte sich auf dem Platz, in der Kabine und rund um die Abteilung ab.

Nach einer schwierigen Anfangsphase wuchs die Mannschaft immer enger zusammen und entwickelte sich insbesondere in der Rückrunde zu einer gefestigten Einheit. Woche für Woche war zu spüren, dass hier eine Mannschaft heranwächst, die füreinander einsteht, Rückschläge gemeinsam verarbeitet und mit Leidenschaft das RSV-Trikot trägt. Die starke zweite Saisonhälfte war der verdiente Lohn für Einsatzbereitschaft, Zusammenhalt und die Bereitschaft, stets den Extra-Meter für den Mitspieler zu gehen.

Ein Wermutstropfen blieb die Abmeldung der Reservemannschaft. Doch auch dieser Schritt hat gezeigt, was die Fußballabteilung auszeichnet: Anstatt zu jammern, wird angepackt. Mit viel Engagement arbeiten Verantwortliche, Spieler und Unterstützer daran, die Abteilung weiterzuentwickeln und neue Impulse für die Zukunft zu setzen.

Ein sichtbares Zeichen dieser Aufbruchsstimmung war die Anschaffung der Mähroboter sowie die erstmalige Durchführung des Fußballtennisturniers im Januar. Die gelungene Veranstaltung zeigte nicht nur die organisatorische Stärke der Abteilung, sondern auch den Willen, neue Wege zu gehen, Menschen zusammenzubringen und das Abteilungsleben aktiv zu gestalten.

Die Fußballabteilung lebt von Menschen, die sich einbringen, Verantwortung übernehmen und Teil einer starken Gemeinschaft sein wollen. Genau dieser Zusammenhalt sorgt dafür, dass die Vorfreude auf die kommende Saison bereits jetzt größer ist als die Enttäuschung über vergangene Rückschläge.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Spielern, Trainern, Helfern, Sponsoren und Fans. Sie alle haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass in der Abteilung Fußball des RSV nicht nur Fußball gespielt, sondern echte Gemeinschaft gelebt wird.