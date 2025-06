RSV: Neues Trainerteam für die Reserve

Der Rotenburger SV II sollte eigentlich mit Jesse Ortiz als Cheftrainer in die kommende Spielzeit gehen. Nach dessen überraschenden Rückzug musste eine schnelle Lösung gefunden werden, was durch die Verpflichtung von Jan-Marc Bahrenburg und René Thiel gelang. Das neue Trainerduo kennt sich zudem in der Bezirksliga aus.

Unterstützt wird der 28-Jährige in seiner Tätigkeit vom gleich 20 Jahre älteren spielenden Co-Trainer René Thiel, der die vergangenen elf Jahre beim über weite Strecken in der Bezirksliga aktiven SV Komet Pennigbüttel verbrachte. Der Routinier trug darüber hinaus bereits das Rotenburger Dress, und zwar der Spielzeit 2010/11, als ihm in der Landesliga 14 Treffer in 25 Einsätzen gelangen.

Als neuer Hauptverantwortlicher wird Jan-Marc Bahrenburg fungieren, der in der vergangenen Spielzeit noch für den MTV Hammah in der Bezirksliga Lüneburg IV arbeitete. Zuvor leitete er unter anderem die Geschicke der Frauen aus Jesteburg, die sich über mehrere Jahre in der Regionalliga hielten. Nun übernimmt Bahrenburg die Rotenburger Reserve von Torsten Krieg-Hasch, dessen Nachfolge ursprünglich Jesse Ortiz antreten sollte.

Nun richtet der Angreifer seinen Fokus aber auf die Traineraufgabe. „Ich will niemanden aus der U 19 oder U 23 den Platz wegnehmen – aber wenn Not am Mann ist und der Gegner in der 70. Minute 1:0 führt, kannst du mich noch vorne reinstellen“, erklärte er im Gespräch mit der Kreiszeitung. Für Bahrenburg und Thiel gilt es nun, schnellstmöglich einen Kader für die kommende Spielzeit zusammenstellen. Der Kern habe bereits zugesagt. „Ich hoffe, dass wir das in den nächsten ein, zwei Wochen alles klären“, so Bahrenburg optimistisch.

Mit Blick auf den jungen Kader betonte er: „Nirgendwo kriegt man mehr Spielpraxis als bei uns.“ Die Zweitvertretung gilt beim RSV als Sprungbrett für höhere Aufgaben. Exemplarisch dafür steht Linus Baselt, der noch zehn Tore zum Bezirksliga-Aufstieg beisteuerte und in der abgelaufenen Spielzeit in der Landesliga durchstartete. Er absolvierte dort 29 von 32 möglichen Partien. Selbiger Schritt soll in Zukunft weiteren Talenten gelingen.