RSV Meinerzhagen verpflichtet Oberliga-Abwehrtalent aus der Region

Vom Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl wechselt Max Kolberg (21) an die Oststraße. Der junge Abwehrspieler wohnt im benachbarten Werdohl und war erst im vergangenen Sommer vom ASC 09 Dortmund nach Bamenohl gewechselt. Dort kam der Juniorenspieler des FC Iserlohn und Hombrucher SV in 19 Oberliga-Partien zum Einsatz. In der klassentieferen Westfalenliga erhofft sich Kolberg mehr Einsatzzeiten.

"In seinem Alter ist es das A und O, regelmäßig zu spielen, um sich weiterzuentwickeln", betont Meinerzhagens Sportlicher Leiter Youssef Akhabach im Lokalmedium "come-on.de". Kolberg sei "ein Spieler, der uns weiterhelfen wird", eine Startelfgarantie erhalte der 21-Jährige aber nicht. "Doch wenn Max hier das zeigt, was er kann, wird er bei uns gesetzt sein", so Akhabach.