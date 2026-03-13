RSV Meinerzhagen trennt sich von Trainer Nils Langwald Nach sechs Niederlagen in Serie zieht der abstiegsbedrohte Westfalenligist die Reißleine – Co-Trainer übernehmen zunächst von red · Heute, 08:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Bader

Die sportliche Talfahrt des RSV Meinerzhagen hat personelle Folgen. Nach jahresübergreifend sechs Niederlagen am Stück endet die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Nils Langwald vorzeitig. Der Verein hofft im Abstiegskampf auf einen neuen Impuls. Langwalds Vertrag war erst im Dezember verlängert worden.

Die Krise hat Konsequenzen: Der RSV Meinerzhagen und Cheftrainer Langwald gehen ab sofort getrennte Wege. Nach rund 20 Monaten im Amt endet die Zusammenarbeit vorzeitig – eine Entscheidung, die der Klub angesichts der anhaltenden Negativserie getroffen hat. Ausschlaggebend für den Schritt ist die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen. Mit der 1:2-Niederlage beim FC Iserlohn kassierte der RSV seine sechste Pleite in Folge über den Jahreswechsel hinweg. In der Tabelle rutschte die Mannschaft damit auf einen Abstiegsplatz ab. Nach dem Abstieg im Sommer 2022 aus der Oberliga droht nun erstmals der Absturz in die Landesliga.

Der Vorstand erhofft sich durch den Trainerwechsel einen neuen Impuls im Kampf um den Ligaverbleib. Noch ist die Situation nicht aussichtslos: Bereits am kommenden Sonntag bietet sich im Heimspiel gegen den SSV Buer die Chance, mit einem Sieg wieder über den Strich zu springen. Zudem treffen die Sauerländer in den verbliebenen elf Partien bis auf Schlusslicht Brünninghausen noch auf die gesamte untere Tabellenhälfte. Für Langwald kommt das Aus in einer Phase, in der der Verein noch vor wenigen Monaten auf Kontinuität gesetzt hatte. Erst im Winter war sein Vertrag verlängert worden. Dennoch entschied sich die Klubführung nun zum Kurswechsel, um den Negativtrend zu stoppen.