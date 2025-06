RSV Meinerzhagen schließt Kaderplanung für die Westfalenliga ab

„Ein schneller, dynamischer, gut ausgebildeter Stürmer“, beschreibt Trainer Nils Langwald den 22-jährigen Alushi, der von Landesligist FC Lennestadt zu den Meinerzhagenern wechselt, gegenüber come-on.de . Der Offensivspieler, der bereits Erfahrungen in der Oberliga und Verbandsliga sammelte, hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, möchte nun jedoch wieder voll angreifen.

Ebenfalls neu im Kader ist Jason Klundt, der aus der A-Jugend des FC Iserlohn kommt. Der junge Spieler im offensiven Mittelfeld gehört zum Kreis der Perspektivspieler und soll sich in der kommenden Saison weiterentwickeln.

„Ich bin der Meinung, dass wir mit diesem Kader gut aufgestellt sind“, so der 2. Vorsitzende des RSV Meinerzhagen, Andreas Schulte. Trotz der positiven Kaderveränderungen bleibt das Hauptziel für die kommende Saison klar: „Punkten, punkten, punkten“, so Schulte weiter. Nach einer enttäuschenden Rückrunde in der vergangenen Saison steht für den RSV Meinerzhagen eine klare Zielsetzung für die neue Spielzeit an.