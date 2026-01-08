 2026-01-08T14:38:04.769Z

Dissing trug bereits vier Jahre das Trikot des RSV Meinerzhagen. – Foto: RSV Meinerzhagen

RSV Meinerzhagen: Ex-Leistungsträger kehrt zurück

Der 29-Jährige trug das RSV-Trikot schon in der Oberliga.

Richard Dissing kehrt nach nur einem halben Jahr vom Bezirksligisten Kiersper SC zurück zum RSV Meinerzhagen. Den Westfalenligisten hatte er im vergangenen Sommer nach vier Jahren mit 25 Oberliga- und 75- Westfalenliga-Einsätzen verlassen.

Dissing, der den RSV in der vergangenen Saison als Mannschaftskapitän angeführt hatte, bringt große Flexibilität mit und könnte auf Linksaußen, die voraussichtliche Wunschposition von Coach Nils Langwald, oder auch in der Innenverteidigung sowie als „Sechser“ oder „Achter“ in der Mittelfeldreihe auflaufen.

