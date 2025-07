RSV kommt nach 0:2-Rückstand zurück

Am Dienstagabend absolvierte der Rotenburger SV sein letztes Spiel bei den diesjährigen Elsdorfer Pokalwochen. Im Vergleich mit der SV Hemelingen, die vor einem knappen Monat noch an der Regionalliga schnupperte, gab es eine Punkteteilung.

Die Anfangsphase gehörte dabei eindeutig dem spielstarken Bremen-Liga-Meister. Berkay Isak und Shizu Yohena wandelten die Überlegenheit in Tore um. Erst nach dem 0:2 fand der RSV in die Partie hinein. Noch vor der Pause gelang Bilal Trabelsi der Anschlusstreffer (44.). Im zweiten Abschnitt nahm der auf einigen Position veränderte Landesligist weiter an Fahrt auf. Gastspieler Esteban Mendez gelang schließlich der Ausgleich. Beim 2:2 blieb es schließlich auch nach 90 unterhaltsamen Minuten.