RSV Kirchham holt Torjäger zurück und baut Trainerteam um Der Klub behält seinen Kader komplett und peilt im Jubiläumsjahr 2027 den Aufstieg an. von Andreas Santner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Chefcoach Gerhard Müller (li.) bekommt mit Nino Hutterer (mitte) und Christoph Huber (re.) zwei Co-Trainer zur Seite. – Foto: RSV Kirchham

Viermal Platz drei, einmal Platz vier: Seit dem Abstieg im Jahr 2021 schrammte der RSV Kirchham in den vergangenen Spielzeiten stets mehr oder weniger knapp an den Aufstiegsrängen vorbei. In der abgelaufenen Saison fehlte gar nur ein einziger Zähler zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Zum anstehenden 100-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2027 soll der Bock nun endgültig umgestoßen werden. Die Verantwortlichen setzen dabei auf totale Kontinuität im Kader, eine namhafte Erweiterung des Trainerstabs und die Rückkehr eines echten Torgaranten.

An der sportlichen Spitze bleibt alles beim Alten. Gerhard Müller (62), der das Traineramt zur Saison 2024/25 übernahm, bleibt ebenso an Bord wie der 32-jährige spielende Co-Trainer Christoph Huber. Der Verein betont, von beiden Akteuren restlos überzeugt zu sein. Während Müller im gesamten Verein große Wertschätzung als absoluter Fußballfachmann genießt, wird Huber intern als der fußballerisch wie menschlich größte Glücksgriff der letzten Jahre bezeichnet. Der „Königstransfer“ für den Angriff Unterstützt wird das Duo künftig von einem Rückkehrer, dessen Verpflichtung als echter Coup verbucht wird: Nicolas „Nino“ Hutterer wechselt zurück zum RSV und komplettiert das Trainerteam der ersten Mannschaft ebenfalls als spielender Co-Trainer. Der 21-Jährige hat eine bemerkenswerte Quote im RSV-Trikot vorzuweisen: In seinen ersten beiden Seniorenjahren erzielte er für Kirchham 40 Tore in 40 Spielen. Nach einer einjährigen Station beim Landesligisten DJK Vornbach, für den er 21 Mal auflief und zwei Treffer erzielte, zieht es ihn nun zurück zu seinem Heimatverein.

Trainer Gerhard Müller (li.) freut sich zusammen mit "Co" Christoph Huber über die Neuzugänge Thomas Berger, Nino Hutterer, Tobias Weishäupl. – Foto: RSV Kirchham

"Wir waren seit seinem Wechsel zur DJK Vornbach immer in Kontakt, da er auch weiterhin ein oft und gern gesehener Gast an unserem Sportplatz ist und war. In den letzten Wochen kristallisierte sich immer mehr heraus, dass Nino seinen Heimatverein unterstützen will und gemeinsam den nächsten Anlauf mit seinen Kumpeln vom RSV starten will. Wichtig war ihm auch, Verantwortung zu übernehmen, was mit seinem Engagement als Co-Trainer der 1. Mannschaft und als Trainer der 2. Mannschaft umgesetzt werden konnte. Nino und Gerhard verstehen sich blind, da Gerhard bereits in der Jugend in Passau sein Trainer war. Wir freuen uns alle sehr, dass Nino wieder ‚Zuhause‘ ist“, ist der sportliche Leiter Andreas Schmalhofer begeistert über die Rückkehr des Angreifers.

Kader bleibt zusammen – Weitere Verstärkungen fix Besonders positiv für die kommende Spielzeit: Die Mannschaft des RSV Kirchham bleibt komplett zusammen. Neben Hutterer schließen sich weitere Akteure dem Team an. Mit Alexander Hahn vom SV Würding kehrt ein weiterer bekannter Spieler zum RSV zurück. Zudem verstärkt Thomas Berger vom TSV-DJK Malching die Mannschaft. "An ihm waren viele Vereine interessiert. Ich denke, zum Schluss war es auch die Hartnäckigkeit der Verantwortlichen, dass sich Thomas für uns entschieden hat. Wir sind sicher, dass er sportlich wie menschlich perfekt zum RSV passt, und freuen uns auf hoffentlich viele erfolgreiche Jahre mit ihm“, so Schmalhofer. Aus der eigenen A-Jugend stößt zudem Tobias Weishäupl zur Herrenmannschaft, der als vielversprechender Angreifer gilt.

Das Trainerteam der zweiten Mannschaft mit Felix Berger (li.) und Nino Hutterer. – Foto: RSV Kirchham