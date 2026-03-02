RSV kann nur eine Hälfte mithalten und verliert letzten Test deutlich

– Foto: Lennart Blömer

Aufgrund der Absage des Landesliga-Spiels gegen Bornreihe testete der Rotenburger SV beim 1. FC Phönix Lübeck II, der auf mehrere Akteure aus dem Regionalliga-Kader zurückgriff. Zuvor wurde bereits der Abgang eines fast schon zum Inventar gehörenden Akteurs bekannt.

Marcello Muniz wird den Rotenburger SV nach neun Jahren in Richtung Ligakonkurrenten TV Jahn Schneverdingen verlassen. „Der Hauptgrund für meinen Wechsel ist meine Familie. Ich habe eine einjährige Tochter zu Hause, und in Verbindung mit meinem Beruf und den Fahrten nach Rotenburg habe ich in den vergangenen Monaten gemerkt, dass die Belastung sehr hoch geworden ist", erklärte er gegenüber der Kreiszeitung seine Entscheidung. Zukünftig wolle der Brasilianer mehr Zeit für seine Familie haben.

Seine letzten drei Monate im RSV-Dress werden am Sonntag im Auswärtsspiel beim zukünftigen Klub eingeläutet werden. Die Generalprobe auf dem Kunstrasen in Lübeck verlief für den ambitionierten Landesligisten durchwachsen. Nur im ersten Abschnitt hatte er dem spielstarken Konkurrenten und aufgrund der Regionalliga-Leihgaben individuell hochkarätig besetzten Kontrahenten etwas entgegenzusetzen. Linus Baselt gelang in der 24. Minute das zwischenzeitliche Anschlusstor. Schon in der Anfangsphase musste das Team von Dennis Mandel einen Doppelschlag von Fares Hadj hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel setzte es vier weitere Gegentore, sodass am Ende eine 1:6-Niederlage zu Buche stand.