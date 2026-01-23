RSV Göttingen 05 setzt auf Kontinuität und Konstanz

Strukturierte Pause, klassische Vorbereitung Nach einem intensiven ersten Saisonabschnitt hat der RSV seine Winterpause bewusst in Etappen gestaltet. „Wir haben von Ende November bis zur zweiten Dezember Woche und nochmals über Weihnachten jeweils zwei Wochen Pause eingestreut“, erklärt Ahl. Um dennoch im Rhythmus zu bleiben, setzte der Verein in dieser Zeit auf ein offenes Trainingsangebot – ein Modell, das sich aus Sicht des Trainers bewährt hat: „Das machen wir meist so, damit wir in der Belastung bleiben.“ Ergänzend nahm der RSV am Hallencup teil. Zwar war dort in der Zwischenrunde Endstation, doch das Ergebnis bewertet Ahl differenziert: „Dennoch haben wir als klassentieferes Team eine gute Figur abgegeben.“ Die offizielle Vorbereitung auf die Rückserie beginnt Ende Januar und folgt einem bewährten Muster. Geplant sind „eine klassische Vorbereitung mit circa vier bis fünf Testspielen“.

Saisonverlauf: Zufrieden, aber nicht sorgenfrei Mit dem bisherigen Abschneiden zeigt sich Ahl grundsätzlich einverstanden. „Tabellarisch sind wir voll im Soll“, sagt der Trainer und verweist zugleich auf den Anspruch, diese Position auch in der Rückrunde zu bestätigen. Ein Punkt bereitet ihm jedoch Sorgen: „Weiterhin zu bemängeln bleibt bei uns eine gewisse Konstanz in den Ergebnissen und auch teils in den Leistungen.“ Besonders hervor hebt Ahl, dass seine Mannschaft personelle Rückschläge bislang gut aufgefangen hat. „Wir haben unsere Langzeitverletzten bisher gut kompensieren können“, betont er. Auch die Trainingsbeteiligung habe sich nochmals verbessert – trotz ohnehin guter Voraussetzungen. Sportlich sieht der Coach Fortschritte im Spielstil: „Wir spielen noch druckvolleren Fußball, der eine gewisse Intensität voraussetzt, auch das wurde bisher gut umgesetzt.“