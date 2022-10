RSV gibt rote Laterne ab

Einen eminent wichtigen Sieg im Abstiegskampf konnte man am vergangenen Sonntag einfahren. Nach den Niederlagen der vergangenen Wochen war man im RSV-Lager dazu verdammt Punkte einzufahren um nicht noch mehr unter Druck zu geraten. Von Anpfiff an zeigte die Mannschaft, dass sie nicht nach Bolheim gekommen war um Geschenke zu verteilen. Die erste Torchance gehörte allerdings den Hausherren, als ein SGM Stürmer frei vor Schuh an dessen starker Parade scheiterte. Danach hatte unser Team mehr vom Spiel und kam selbst zu guten Chancen. Erst verfehlte Lichtfuß nur um Zentimeter mit seinem Schlenzer das Gehäuse und wenige Zeigerumdrehungen später wurde der Kopfball von P.Peichl kurz vor der Torlinie gerade noch abgeblockt. Ebenfalls nach einem Kopfball musste Schuh erneut eingreifen und glänzend parieren. Nach 26 Minuten dezimierte sich dann die SGM, als ein Spieler nach brutalem Einsteigen mit der gelb/roten statt roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Danach war unsere Mannschaft in Überzahl die spielbestimmende Mannschaft und bei Jäkles Schuss, welcher nur knapp das Tor verfehlte, hatten die Zuschauer den Torschrei bereits auf den Lippen. In der 45.Minute sollte dann doch noch der erlösende Führungstreffer fallen und dieser war das Resultat eines wunderschönen Spielzuges. Über den rechten Flügel kam der Ball im Strafraum zu Lichtfuß, dieser bediente Osman, welcher das Auge für den freistehenden P.Peichl hatte und dieser unhaltbar ins kurze Eck einschoss. Im zweiten Durchgang drängte der RSV auf die Entscheidung. Doch entweder standen der Torhüter, die Latte im Weg oder man spielte die Kontersituationen zu umständlich. So musste man weiter um die drei Punkte zittern. Als dann auch noch Weiß und P.Peichl innerhalb kürzester Zeit vom schwachen Schiedsrichter für harmlose Fouls jeweils mit der gelb/roten Karten des Feldes verwiesen wurden, gab es eine heiße Schlussphase. Doch mit Einsatz, Leidenschaft und einem in der 89. Minute erneut stark reagierenden Schuh überstand man auch noch die 5 Minuten Nachspielzeit. Mit diesen drei eminent wichtigen Punkten konnte man die rote Laterne wieder abgeben und hat wieder Anschluss ans Tabellenmittelfeld.