– Foto: Jörg Struwe

RSV gewinnt Wümme-Derby Fünfte Niederlage in Folge für Ottersberg Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg Rotenburg Ottersberg

Der Rotenburger SV etabliert sich weiter in der Spitzengruppe der Landesliga. Das Wümme-Derby gegen den kriselnden, sich aber leidenschaftlich wehrenden TSV Ottersberg entschied er für sich.

Die Gäste kamen aus vier teils heftig ausfallenden Niederlagen. Gegen Bornreihe (1:6) und Celle (1:7) gingen sie unter. Diesmal präsentierten sich die Ottersberger wesentlich wehrhafter und stellten den RSV durchaus vor Schwierigkeiten. Dennoch gelang Justin Kuchinke nach 28 Minuten das 1:0. Als Gan Hiso nur sechs Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel auf 2:0 stellte, war die Begegnung gelaufen. Der RSV ließ nichts mehr anbrennen und fuhr den vierten Sieg in Folge ein.