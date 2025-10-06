RSV gewinnt Wümme-Derby

Der Rotenburger SV etabliert sich weiter in der Spitzengruppe der Landesliga. Das Wümme-Derby gegen den kriselnden, sich aber leidenschaftlich wehrenden TSV Ottersberg entschied er für sich.
Die Gäste kamen aus vier teils heftig ausfallenden Niederlagen. Gegen Bornreihe (1:6) und Celle (1:7) gingen sie unter. Diesmal präsentierten sich die Ottersberger wesentlich wehrhafter und stellten den RSV durchaus vor Schwierigkeiten. Dennoch gelang Justin Kuchinke nach 28 Minuten das 1:0. Als Gan Hiso nur sechs Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel auf 2:0 stellte, war die Begegnung gelaufen. Der RSV ließ nichts mehr anbrennen und fuhr den vierten Sieg in Folge ein.
In der Tabelle grüßen die Kreisstädter von Rang drei. Am Sonntag soll beim positiv auffallenden Aufsteiger VSK Osterholz-Scharmbeck der bereits siebte Saisonsieg eingefahren werden. Der TSV Ottersberg sucht hingegen weiter nach Wegen aus der Krise. Mit dem Gastspiel beim FC Hagen/Uthlede, der noch nicht zu seiner Form gefunden hat, wartet eine durchaus lösbare Aufgabe.