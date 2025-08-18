RSV gewinnt Duell der Ex-Oberligisten

Noch am 15.05.2024 stieg die Partie allerdings in der Oberliga Niedersachsen. Celle setzte sich mit 4:2 durch. Wenige Tage später stieg der RSV in die Landesliga ab. Ein Jahr später folgte der MTV Eintracht, der in der Ahe zunächst meistens hinterherlief. Der RSV ließ den Ball im ersten Abschnitt sicher durch die eigenen Reihen laufen und ging nach 41 Minuten durch Linus Baselt in Führung. Auch im zweiten Abschnitt kreierte die Auswahl von Dennis Mandel viele Möglichkeiten, wobei auch die Gäste mehrfach dem Ausgleich nahe kamen. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Mohamed Ballo mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.