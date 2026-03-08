RSV Germania Pfungstadt- SG Arheilgen

– Foto: Eckhard Czok

Zwei Siege binnen drei Tagen gegen in der oberen Kreisliga B - Hälfte sesshafte „Reserven“ von Kreisoberligisten: Der Re-Einstieg des RSV Germania 03 ist vollauf geglückt. Nach einem turbulenten 4:3 im Nachholmatch bei TSG 46 Darmstadt II setzte die Elf von Trainer Ben Talib beim Heim-Comeback SG Arheilgen II schachmatt und feierte durch einen verdienten 4:1-Erfolg den sechsten „Dreier“ in Serie.

Wer eine Eintrittskarte für das Flutlichtmatch ergattern konnte, durfte sich glücklich schätzen. Wegen solcher Thriller trällerte Barde Wolfgang Petry einst seinen Nummer Eins – Hit „Wahnsinn“ ins Mikrofon. Beide Mannschaften spielten so lange mit den Gefühlen, bis der RSV alle gastgebenden Seelen erfrieren ließ.

Was für ein episches Drama, was für ein toller Fight, was für eine opulente Nachspielzeit und was für eine überragende Moral: Am vorletzten Donnerstagabend zog das blau-weiße Ensemble beim Wiedereinstieg ins Kreisliga B - Geschäft sämtliche Spannungsregister und verwandelte auf der radikal verlängerten Zielgerade einen 2:3-Rückstand in einen 4:3-Triumph.

Nachdem Goalie Nikola Rehak zwecks Defizit-Verhinderung zweimal Kopf und Kragen riskieren musste, bugsierten die 46er per Doppelschlag den Rasensportverein Richtung Ergebnis-Bredouille, ehe ein schnörkelloser Konter das Hoffnungszepter zurück beamte. Max Meiers scharf gewürzten Pass zimmerte Dominic Schuster bedrängt ins eigene Netz.

Im zweiten Abschnitt multiplizierten die Germanen den Risikofaktor und schnupperten massiv am Ausgleich. Das eigentlich für vier Zweibeiner angedachte Kartenspiel „Doppelkopf“ hantierten Max Meier und Robert Botezatu lediglich als Tandem, was die längst überfällige Egalisierung zur Folge hatte. Meier köpfte die Kugel perfekt in den Laufweg von Botezatu, woraufhin dieser zum 2:2 einschädelte und sich exakt sechzig Jahre nach dem Karriere-Durchbruch von Udo Jürgens in Luxemburg beim Grand Prix Eurovision de la Chanson bei seinem Vorbereiter mit einem „Merci, Cherie“ bedankte.

Während der mit offenem Visier ausgetragtenen Schlussphase plus der fürstlichen Nachspielperiode von sage und schreibe fünfzehn Minuten überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst schien die TSG von der Zugabe zu profitieren und erzielte nach einer Abwehrbock-Dublette den vermeintlichen Siegtreffer.

Im direkten Gegenzug erstickte Robert Botezatus Abnahme zum 3:3 die heimischen Festlichkeiten im Keim. Trotz physischem Substanzverluste sowie psychischem Wechselbad waren immer noch vier Minuten zu gehen, in denen sich Max Meier an zwei statistische Fakten erinnerte: Den Begriff Unentschieden als saisonales Fremdwort (bislang „nur“ Siege oder Niederlagen) und dass er ungeachtet von zwei Scorer-Punkten den Ball noch nicht persönlich eingeschweißt hatte.

Quasi mit der ultimativ finalen Aktion stornierte der Goalgetter solche Gedanken. Seine 39. Bude transportierte das germanische Volk in den Ekstase-Modus. Die gelben Kartons für Meier wegen Trikotausziehen und Ben Talib aufgrund eines emotionalen „Platzsturms“ waren wohl die süßesten Bestrafungen der Klubhistorie.

Das Duell mit SG Arheilgen II konnte hinsichtlich Intensität und Dramatik dem vorausgegangenen Fight zwar nicht das Wasser reichen und wird deshalb anders als zum identischen Datum 1971 nach dem Box-Clinch Joe Frazier vs. Muhammad Ali nicht als „Kampf des Jahrhunderts“ gelistet, doch auch im Madison Square Garden des Grünen Stegs votierten die Ringrichter einstimmig für einen Sieg nach Punkten pro Rasensportverein.

Beim klimatischen Frühlingserwachen profitierte der Hausherr zunächst von einem Eigentor. Verteidiger Christian Pinz gönnte Chefknipser Meier Tor Nummer Vierzig nicht, weshalb er die Kugel zum heimischen Doppelbull (fünfzigster Saisontreffer zu Hause) lieber selbst in die Maschen zirkulierte. Der bis dahin offensiv harmlose Gast witterte daraufhin Lunte und erzielte mit der finalen Aktion vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich.

Nach der Pausenkonferenz benötigte der RSV einen langen Anlauf, um das SGA-Bollwerk auszuhebeln. Erst als die Stadionglocke die abschließende Viertelstunde einläutete, erlöste der eingewechselte Justin Daum die auf der ordentlich gefüllten Tribüne sämtliche Daumen drückenden Fans. Ein von Köroglu vollzogener Konter sorgte schließlich für die Entscheidung. Den Schlusspunkt markierte „Joker“ Kevin Caruso, indem er durch seine Vollstreckung zum 4:1 die Freuden-Arie seines italienischen Nachnamensvetters intonierte.

Damit sackte der Rasensportverein schon zum zweiten Mal in dieser Saison sechs Siege hintereinander ein und steht mit der imaginären Bronzemedaille um den Hals relativ stabil auf dem Treppchen. Und für die Prognose, dass bis zum Runden-Feierabend die 100-Tore – Schwelle überschritten wird (aktuell 81 Einlochungen bei noch elf ausstehenden Begegnungen), muss man nicht beim Orakel von Delphi in die Lehre gegangen sein.

Weiter geht die wilde Beute-Hatz am Sonntag mit zwei Auswärtspartien, welche bezüglich den Tabellen-Perspektiven divergenter nicht sein könnten. Während das mit einem spannenden 3:3 gegen TSG Wixhausen II in die Restrückrunde gestartete Zweitmannschaftsteam ab 13Uhr als krasser Außenseiter beim Kreisliga C – Primus SKG Bickenbach II eine Mammutaufgabe vor der Brust hat, pilgert die „Erste“ im Favoritenmodus zum abstiegsgefährdeten SKV Hähnlein (Anstoß 15Uhr).

Zuwider des unauslöschlichen Hinspiels (Ende August 2025 trugen die Germanen nach einem 15:3-Scheibenschießen den höchsten Punktspielsieg der Nachkriegsgeschichte im Almanach ein) ist der warnende Zeigefinger allerdings nicht zu übersehen. Auf dem schwer bespielbaren Ground in „Hejne“ sah der RSV in der jüngeren Vergangenheit relativ alt aus. Eventuelle Unterschätzung-Allüren wären ergo fehl am Platz.