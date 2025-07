RSV Germania Pfungstadt Gastspiel in Crumstadt

Zwei Tage nach dem letzten Einsatz auf der ergebnistechnisch ertraglosen Stadtmeisterschaft verbuchte das germanische Kreisliga B – Team im Rahmen des „offiziellen“ Vorbereitungsmatch – Auftaktes ein erstes kleines Erfolgserlebnis (2:2 beim TV Crumstadt).

Vor dem Kick-off glitzerte zunächst einmal das herzliche Wiedersehen mit Daniel Conrad im Fokus. Der beliebte Stürmer stand ja bekanntlich in den vergangenen zwei Spielzeiten beim Rasensportverein unter Vertrag, knipste das Runde in 44 Ligapartien 26mal ins Eckige und wechselte in der Sommerpause ins hessische Ried.

Der klassenmäßig auf dem identischen Level fungierende Gastgeber (zum Kehraus der zurückliegenden Saison Tabellendritter des Groß-Gerauer B-Liga – Bezirks) legte zweimal vor. Allerdings ließ sich die Elf von Coach Ben Talib vom doppelten Rückschlag nicht aus der Bahn werfen. Mehmet Köroglu und Max Meier erfüllten die „Einschweißanforderungen“, indem sie den jeweiligen Ausgleich erzielten und für den schiedlich-friedlichen End-Score sorgten.

Am nächsten Sonntag (13.07.) können die blau-weißen Fans endlich im heimischen Wohnzimmer das Formbarometer ihrer Mannschaften inspizieren. Nach den Stadtmeistertagen bei der FTG plus dem Ausflug gen „Crumscht“ erlebt jetzt auch das Traditionsterrain am Grünen Steg seine saisonale Feuertaufe – und das gleich in zweifacher Ausfertigung gegen ein Aufsteigertandem.

Ab 13Uhr empfängt die „Zweite“ den neuen "Klassenkameraden" Blau-Gelb Darmstadt. Die Kranichsteiner glänzen als Kreisliga D – Meister künftig stolz im Kreisliga C – Schaufenster . Direkt danach (Anpfiff 15Uhr) kommt es zum Duell der germanischen „Ersten“ mit dem SV Schwanheim, der ebenfalls seinen Fußballstatus von einem „D“ in ein ansehnlicheres „C“ veränderte. Ausschlaggebend für diesen Triumph war ein 2:0-Sieg im Relegationsthriller gegen den aus besseren sportlichen Zeiten in der Erinnerung haftenden alten RSV-Widersacher Olympia Lampertheim (Ende der 1970er und in den 1980ern gemeinsam in der damals viertklassigen Landesliga unterwegs). Dank diesem Coup kletterte der Bergsträßer D-Vizemeister aus dem Bensheimer Stadtteil in die C-Region und stellt sich nun zum Test an der Ostendstraße vor.