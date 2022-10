RSV geht leer aus

RSV Oggenhausen – SGM Königsbronn/Oberkochen 2:3 (1:2)

Aufgrund der andauernden Verletztenmisere ging man als krasser Außenseiter in die Partie gegen den ambitionierten Tabellenzweiten. So legte man in dieser Partie das Augenmerk auf eine stabile Defensive und wollte den Gästen mit Kampf und Einsatz den Schneid abkaufen. Die spielstarke SGM hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, meistens war aber am RSV Strafraum Endstation. Die erste Gelegenheit hatte dann der RSV, leider behinderten sich Peichl und Osman gegenseitig, sodass die Chance verpuffte. In der 27,Minute gingen die Gäste dann direkt mit ihrer ersten richtigen Torchance in Führung. Ein hohen Ball in die Spitze legte der SGM Stürmer technisch fein für seinen nachrückenden Spieler ab und dieser traf per Direktabnahme vom Strafraumrand zur 1:0 Führung. In der Folgezeit erhöhten die Gäste die Schlagzahl und hatten gute Möglichkeiten die Führung auszubauen. Doch erst war Schuh zur Stelle und konnte parieren, danach musste bei einem Freistoß der Pfosten für ihn retten. Nach 42 Minuten war dann auch der starke Schuh geschlagen und die SGM konnte auf 2:0 erhöhen. Als viele mit den Gedanken schon in der Pause waren konnte unser Team, quasi mit dem Halbzeitpfiff, den Anschluss herstellen. Einen langen Ball von Öztürk verlängerte Wentzel per Kopf auf Lichtfuß und dieser schob überlegt zum 1:2 ein. Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich das gleiche Bild und die SGM hatte weiterhin, gegen einen mit Einsatz und Leidenschaft kämpfenden RSV, mehr vom Spiel ohne erst einmal zu klaren Torchancen zu kommen. So musste in der 57.Minute ein Sonntagsschuss herhalten um die Führung der SGM auszubauen. In der Folgezeit hatten dann die Gäste mehrere Möglichkeiten den Sack zuzumachen. Doch entweder vergaben sie ihre Chancen zu leichtfertig oder scheiterten am glänzend aufgelegten Schuh. In der 88.Minute brachte ein nie aufgebender RSV wieder Spannung in die Partie. Wentzel wurde am rechten Flügel schön freigespielt und behielt alleine vor dem gegnerischen Torhüter die Nerven indem er den Ball technisch anspruchsvoll unter die Latte chippte. In den letzten Minuten warf unsere Mannschaft alles nach vorne, konnte den Ausgleich leider nicht mehr erzwingen. So blieb es bei der letztlich verdienten Niederlage, bei der mit etwas Glück ein Punkt im Bereich des Möglichen gewesen wäre.