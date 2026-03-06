RSV gegen Hainberg, Göttingen 05 II empfängt Schlusslicht aus Osterode

– Foto: Sascha Wolff

Trotz der zwei bisherigen Absagen rollt der Ball weiter in der Bezirksliga Braunschweig 4. Denkershausen und Werratal eröffnen den Spieltag, ehe Bergdörfer zum SSV reist, 05 II Dostluk Osterode empfängt und Niedernjesa mit Sparta einen Brocken vor sich hat. Das wohl spannendste Spiel des Wochenendes findet beim RSV Göttingen statt, die den Tabellenzweiten Hainberg zum Tanz bitten.

Bereits am Sonnabend empfängt die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (6.) die SG Werratal 2000 (14.). Die Gastgeber bewegen sich stabil im oberen Mittelfeld, während Werratal jeden Zähler im Abstiegskampf benötigt. Das Hinspiel endete mit einem 3:0-Erfolg für Werratal.

Im Mittelfeldduell stehen sich der SSV Nörten-Hardenberg (8.) und die SG Bergdörfer (11.) gegenüber. Die Mannschaften trennten sich im ersten Aufeinandertreffen mit einem 2:1-Erfolg für Bergdörfer. Die Gastgeber konnten am letzten Spieltag mit einem 3:0 Sieg überzeugen, während die Gäste das erste Pflichtspiel des Jahres bestreiten.

Am Sonntagvormittag trifft der 1. SC Göttingen 05 II (9.) auf VfR Dostluk Osterode (16.). Die Gäste warten weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg und konnten im Hinspiel immerhin ein 0:0 erreichen. Für die Gastgeber bietet sich die Chance, den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen weiter zu vergrößern.

Besonders im Fokus steht das Göttinger Stadtduell zwischen RSV Göttingen (5.) und SC Hainberg (2.). Hainberg gehört zu den ärgsten Verfolgern des Tabellenführers. Mit dem 2:2 Hinspielergebnis sind die Gastgeber eines der wenigen Teams welche Punkte von dem Tabellenzweiten klauen konnte.

Die SG Niedernjesa v.1925 (13.) erwartet Sparta Göttingen (4.). Während Sparta im oberen Tabellendrittel steht, benötigt Niedernjesa dringend Punkte im Abstiegskampf. Im Hinspiel setzte sich Sparta deutlich mit 6:2 durch.