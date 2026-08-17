RSV erster Tabellenführer, Remis in Lehndorf

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig rollte am gestrigen Sonntag endlich wieder der Ball und alle Teams waren im Einsatz. Lediglich in Lehndorf gab es eine Punkteteilung, ansonsten konnte überall ein Sieger gefunden werden. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Broitzem ging durch Dennis Dorawa in der 20. Minute in Führung, doch Weddel antwortete schnell. Nils Gehde erzielte nur sieben Minuten später das 1:1. Die Entscheidung fiel in der 70. Minute, als Jonas-Paul-Werner Lehmann zum 2:1 für den VfR traf. Broitzem konnte also nicht die Aufstiegseuphorie mitnehmen.

Der SV Kralenriede nahm mit einem 3:1 drei Punkte beim HSC Leu Braunschweig mit. Zuletzt setzte sich in dieser Paarung jeweils das Heimteam durch und ein Remis gab es. Nun brach Kralenriede diese Serie und untermauert seine Ambitionen.

Querum erwischte durch Moritz Wattenberg einen Blitzstart (2.), ehe Marvin Bennet Schultz für den LFC ausglich (29.). Simon Loock stellte noch vor der Pause auf 2:1 für die Gäste (43.). Andre Schrank erhöhte unmittelbar nach Wiederbeginn (47.), ehe Tim Maurice Bauer per Foulelfmeter einen weiteren Querumer Treffer erzielte (48.). Devin Karaer traf ebenfalls in der 48. Minute für den LFC. In der 63. Minute hatte der LFC die Chance auf einen weiteren Treffer, doch Artur Gajiyev scheiterte per Foulelfmeter an Querums Torhüter Leon Maurice Löwe. Es war der erste Sieg im achten direkten Duell von Querum gegen LFC.

Die zweite Mannschaft der Freien Turner setzte sich mit 2:1 beim SV Stöckheim durch. Nach zwei Siegen in der Vorsaison war es nun der dritte Sieg der Freien Turner gegen Stöckheim in Serie.

Paul Brunner brachte den RSV früh auf Kurs und traf doppelt (5., 22.). Kurz nach der Roten Karte gegen Vahdets Pascal Nshimiymana (43.) erhöhte Nick Flanz auf 3:0 (44.). Brunner komplettierte nach der Pause seinen Dreierpack (52.), ehe Harounan Ouedraogo (68.) und Pascal Fastnacht (88.) das Ergebnis auf 6:0 stellten. Fastnacht scheiterte zwischenzeitlich mit einem Foulelfmeter (63.). In der 80. Minute sah auch RSV-Spieler Wiek Flieger Rot. Die Hausherren übernehmen direkt mal die Tabellenführung.

Zwei Treffer innerhalb weniger Minuten entschieden die Partie. Fynn Janßen brachte Melverode-Heidberg in der 28. Minute in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte ein Eigentor von Marco-Domenic Hinz auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Ende. Ein Statement-Sieg im Duell zweier Teams, die man weit oben einordnet.