RSV Eintracht: "Wollen die Rückreise so angenehm wie möglich machen"

Die Ausgangslage vor dem Duell

In der Tabelle führt aktuell der VfL Halle 1896 mit 10 Punkten aus vier Partien. Dicht dahinter folgen der VfB 1921 Krieschow, der SC Freital und der FC Einheit Rudolstadt, alle mit neun Punkten. Der RSV Eintracht 1949 reiht sich mit einem Sieg und drei Unentschieden auf Rang sieben ein. Die Defensive hat bisher acht Gegentore zugelassen, während die Offensive mit zehn Treffern durchaus überzeugt. Heiligenstadt hingegen steckt mit einem Punkt aus vier Spielen tief im Tabellenkeller und will zuhause unbedingt die Wende schaffen.

Hinze warnt vor dem angeschlagenen Gegner

„Wir wissen, dass sie natürlich mit dem Rücken an der Wand stehen und da alles raushauen werden“, erklärt Hinze vor der Begegnung. Gerade die Situation des Gegners macht das Spiel aus seiner Sicht gefährlich. Ein Aufsteiger, der bislang sieglos ist, wird alles daran setzen, vor eigenem Publikum ein Ausrufezeichen zu setzen. Für die Eintracht bedeutet das, den Kampf anzunehmen und die spielerische Qualität mit Leidenschaft zu verbinden.

Erleichterung im Kader – alle wieder an Bord

Positive Nachrichten gibt es von der personellen Lag her. „Wir hatten ein paar kranke Spieler in den letzten Tagen, aber die sind alle wieder da“, berichtet Hinze. Damit stehen ihm nahezu alle Optionen zur Verfügung, was ihm die Möglichkeit für taktische Varianten eröffnet.

Selbstvertrauen aus dem Pokal

Der Einzug in die nächste Runde des Landespokals nach dem 1:0-Erfolg beim 1. FC Frankfurt gibt zusätzlichen Rückenwind. Till Plumpe erzielte den entscheidenden Treffer bereits in der 16. Minute. „Es war natürlich wichtig, in der unruhigen Anfangsphase den Führungstreffer zu erzielen“, hatte Hinze nach dem Spiel betont. Der knappe Sieg zeigte, dass die Mannschaft auch unter Druck die Nerven behalten und ein Ergebnis sichern kann. Diese Qualität soll nun auch in Heiligenstadt zum Tragen kommen.

Die längste Reise der Saison

„Das ist ja dann schon ein heftiger Weg, aber wir werden den voller Tatendrang meistern wollen“, sagte Hinze mit Blick auf die bevorstehende Auswärtsfahrt. Über 300 Kilometer liegen vor dem Team, das trotzdem mit positiver Energie anreisen will. „Wir versuchen, die Rückreise so angenehm wie möglich zu machen, hoffentlich mit drei Punkten.“ Diese Worte verdeutlichen den Anspruch: Der RSV will auswärts gewinnen, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Unterschiedliche Ausgangspositionen

Während der RSV mit breiter Brust anreist, herrscht beim 1. SC 1911 Heiligenstadt Druck. Der Aufsteiger steht nach vier Spielen mit nur einem Punkt auf Rang 15 und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Das macht die Aufgabe für die Eintracht nicht leichter. Hinze ist sich der Gefahr bewusst: „Deswegen ist es wichtig, dass wir auch konzentriert sind und den Kampf auch annehmen.“ Die richtige Einstellung von Beginn an sei der Schlüssel, um nicht überrascht zu werden.

Ausblick

Der RSV Eintracht 1949 reist mit Selbstbewusstsein, aber auch mit Respekt zum 1. SC 1911 Heiligenstadt. Der Trainer hat die Bedeutung des Spiels klar umrissen: konzentriert bleiben, den Kampf annehmen und die Qualität ausspielen. „Wir wollen natürlich weiter ungeschlagen bleiben“, betont Hinze. Für die Eintracht ist es eine Chance, die eigene Serie auszubauen und den Anschluss an die Spitzenplätze zu halten. Gelingt ein Sieg, wird die weite Heimfahrt deutlich leichter fallen – im Gepäck drei wertvolle Punkte und das gute Gefühl, die nächste Hürde gemeistert zu haben.