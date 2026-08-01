RSV Eintracht: "Wir haben in der 1. Halbzeit den Grundstein gelegt"

RSV-Trainer Thomas Franke bilanzierte gegenüber FuPa das Geschehen hochzufrieden: „Wir haben in der 1. Halbzeit den Grundstein gelegt, mit einer guten Defensive und den zwei Toren. Kurz nach der Halbzeit ging es dann aufgrund einer gelb-roten Karte nur noch ums Verteidigen, und das haben die Jungs dann sehr ordentlich gemacht und am Ende mit dem 3:0 den Deckel draufgesetzt.“

In einer von Beginn an intensiv geführten Begegnung mit vielen Unterbrechungen erarbeitete sich die Eintracht schrittweise Feldvorteile. Nachdem der RSV in der 20. Minute eine Gelegenheit vor dem leeren Tor verpasst hatte und Ernes Smailovic in der 24. Minute mit einem Distanzschuss aus 25 Metern knapp verfehlte, fiel in der 28. Minute der Fühungstreffer: Ein Klärungsversuch im Strafraum der Gäste entwickelte sich als Bogenlampe zum 1:0 im Netz, welcher statistisch Tim Göth zugeschrieben wurde.

Nur fünf Minuten später legte der RSV nach: Isma Baraze Adam suchte in der 33. Minute den Abschluss, welcher zur Vorlage für Ernes Smailovic wurde. Aus elf Metern traf dieser links unten zum 2:0. Dong Woo Kim verpasste kurz darauf nach einer Ecke aus 20 Metern den Ball, ehe Phil Butendeich in der 37. Minute frei aus 16 Metern knapp am linken Pfosten vorbei zielte. In der 40. Minute verhinderte der Gästetorwart mit einer Parade über die Latte das 3:0 durch einen Distanzschuss von Ernes Smailovic.

Trotz Unterzahl den Deckel draufgesetzt

Der zweite Durchgang begann mit einem Rückschlag für die Gastgeber: In der 51. Minute erhielt Ali Mohammed Kasola die Gelb-Rote Karte. Fortan drängte der FSV in Überzahl. In der 61. Minute forderte der Gegner nach einem Zweikampf an Julian Mätzke vergeblich einen Strafstoß. Luckenwalde verzeichnete zwar Abschlüsse – wie durch Andreas Pollasch aus 20 Metern (76.) oder einen Freistoß von Julian Mätzke knapp am linken Pfosten vorbei (78.) –, doch die RSV-Defensive hielt stand.

In der 71. Minute folgte der entscheidende Konter: Nathanael Kukanda bediente Endi Jupolli mit einer Flanke, die dieser ins Netz zum 3:0-Endstand haute. In der Nachspielzeit rauschte ein Linksschuss von Ernes Smailovic (90.+1) nur knapp am langen Pfosten vorbei.