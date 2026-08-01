RSV Eintracht: "Wir haben in der 1. Halbzeit den Grundstein gelegt"

Der RSV Eintracht 1949 hat am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost ein neues Kapitel der Vereinsgeschichte geschrieben. Im Brandenburg-Duell gegen den FSV 63 Luckenwalde setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Franke vor 318 Zuschauern mit 3:0 durch und feierte damit den ersten Regionalliga-Sieg der Klubhistorie. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Ali Mohammed Kasola zu Beginn der zweiten Halbzeit verteidigten die Stahnsdorfer in Unterzahl leidenschaftlich und belohnten sich.
Stolze Worte des Trainers
RSV-Trainer Thomas Franke bilanzierte gegenüber FuPa das Geschehen hochzufrieden: „Wir haben in der 1. Halbzeit den Grundstein gelegt, mit einer guten Defensive und den zwei Toren. Kurz nach der Halbzeit ging es dann aufgrund einer gelb-roten Karte nur noch ums Verteidigen, und das haben die Jungs dann sehr ordentlich gemacht und am Ende mit dem 3:0 den Deckel draufgesetzt.“
Zwei Treffer legen den Grundstein
In einer von Beginn an intensiv geführten Begegnung mit vielen Unterbrechungen erarbeitete sich die Eintracht schrittweise Feldvorteile. Nachdem der RSV in der 20. Minute eine Gelegenheit vor dem leeren Tor verpasst hatte und Ernes Smailovic in der 24. Minute mit einem Distanzschuss aus 25 Metern knapp verfehlte, fiel in der 28. Minute der Fühungstreffer: Ein Klärungsversuch im Strafraum der Gäste entwickelte sich als Bogenlampe zum 1:0 im Netz, welcher statistisch Tim Göth zugeschrieben wurde.
Nur fünf Minuten später legte der RSV nach: Isma Baraze Adam suchte in der 33. Minute den Abschluss, welcher zur Vorlage für Ernes Smailovic wurde. Aus elf Metern traf dieser links unten zum 2:0. Dong Woo Kim verpasste kurz darauf nach einer Ecke aus 20 Metern den Ball, ehe Phil Butendeich in der 37. Minute frei aus 16 Metern knapp am linken Pfosten vorbei zielte. In der 40. Minute verhinderte der Gästetorwart mit einer Parade über die Latte das 3:0 durch einen Distanzschuss von Ernes Smailovic.
Trotz Unterzahl den Deckel draufgesetzt
Der zweite Durchgang begann mit einem Rückschlag für die Gastgeber: In der 51. Minute erhielt Ali Mohammed Kasola die Gelb-Rote Karte. Fortan drängte der FSV in Überzahl. In der 61. Minute forderte der Gegner nach einem Zweikampf an Julian Mätzke vergeblich einen Strafstoß. Luckenwalde verzeichnete zwar Abschlüsse – wie durch Andreas Pollasch aus 20 Metern (76.) oder einen Freistoß von Julian Mätzke knapp am linken Pfosten vorbei (78.) –, doch die RSV-Defensive hielt stand.
In der 71. Minute folgte der entscheidende Konter: Nathanael Kukanda bediente Endi Jupolli mit einer Flanke, die dieser ins Netz zum 3:0-Endstand haute. In der Nachspielzeit rauschte ein Linksschuss von Ernes Smailovic (90.+1) nur knapp am langen Pfosten vorbei.
Sprung auf Tabellenplatz drei und Ausblick
Mit diesem historischen Erfolg schiebt sich der RSV Eintracht 1949 mit vier Punkten und 4:1 Toren hinter Spitzenreiter Chemnitzer FC (6 Punkte, 7:0) und dem zweitplatzierten Greifswalder FC (4 Punkte, 5:2) vorerst auf den 3. Tabellenplatz der Regionalliga Nordost. Für die Eintracht geht es bereits am Dienstag, dem 04.08.2026, um 19 Uhr mit der Auswärtspartie beim FC Carl Zeiss Jena weiter.