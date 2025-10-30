RSV Eintracht: "Wir brauchen jeden, und bisher hat jeder geliefert"

Kampf und Geduld gefragt

Am 11. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd steht für den RSV Eintracht 1949 ein Charakterspiel an. Der Tabellenzweite trifft auf die SG Union Sandersdorf, die mit 10 Punkten auf Rang zwölf steht – eine Mannschaft, die sich durch große Einsatzbereitschaft auszeichnet. „Die Aufgabe ist, glaube ich, ähnlich kompliziert wie letzte Woche. Wir treffen auf eine kämpferisch starke Truppe, die immer mal wieder gute Gegner vor Probleme stellen kann“, sagt Trainer Patrick Hinze.

Für die Eintracht gilt es, von Beginn an präsent zu sein und die Intensität des Gegners anzunehmen. „Wir müssen wie in den vergangenen Spielen erstmal gegenhalten und versuchen, danach unsere Qualitäten ins Spiel zu bringen“, fordert Hinze.

Ein Gegner, der unbequem bleibt

Die Sandersdorfer zählen zu den Mannschaften, die selten hoch verlieren, aber regelmäßig für Überraschungen gut sind. Hinze weiß das einzuordnen: „Sie sind nie leicht zu bespielen. Wenn man ihnen Raum lässt, können sie gefährlich werden.“

Gerade zu Hause wird die SG Union Sandersdorf versuchen, mit Physis und Willen das Spiel offen zu gestalten. Für den RSV bedeutet das: Geduld und Effektivität sind entscheidend. Nach zehn ungeschlagenen Spielen in Folge reist die Mannschaft mit großem Selbstvertrauen an – doch Hinze warnt vor Nachlässigkeiten.

Personalsorgen vor dem Auswärtsspiel

Wie schon in den Wochen zuvor ist der Kader der Stahnsdorfer nicht komplett. Hinze muss erneut improvisieren. „Kadertechnisch müssen wir wie so oft umstellen, da Krankheit, Verletzung und Sperren vorhanden sind“, erklärt der Trainer.

Hinze sieht das jedoch gelassen. „Aber ich sagte immer, wir brauchen jeden, und bisher hat jeder geliefert“, lobt der Coach seine Mannschaft. Der breite Kader und die Bereitschaft jedes Einzelnen, Verantwortung zu übernehmen, sind in dieser Phase entscheidende Faktoren.

Rückblick: Souveräner Sieg gegen Wernigerode

Am vergangenen Wochenende überzeugte Eintracht beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode. Patrick Hinze war insgesamt zufrieden, auch wenn nicht alles rund lief. „Wir kamen sehr gut ins Spiel, hatten gleich zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, unter anderem den Elfmeter, den wir verschossen haben durch Steinborn. Machen dann trotzdem das 1:0, machen dann auch ein 2:0“, sagte er nach dem Spiel. Nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag und einer roten Karte für Wernigerode spielte Eintracht die Partie souverän zu Ende.

Sandersdorf als nächster Prüfstein

Mit Sandersdorf wartet nun eine Mannschaft, die in dieser Saison zwar bislang nur zwei Siege feiern konnte, aber mehrfach enge Partien ablieferte. Die Gastgeber sind für ihre kompakte Defensive bekannt, lassen wenig Räume zu und setzen auf schnelle Gegenstöße.

Für die Eintracht wird es daher entscheidend sein, die eigene spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen und die Balance zwischen Geduld und Konsequenz zu finden. Die Partie könnte ähnlich umkämpft werden wie das jüngste Duell gegen Wernigerode – ein Spiel, in dem die Eintracht ihre Reife und Ruhe unter Beweis stellte.

Ziel: Den Lauf fortsetzen

Mit 20 Punkten aus zehn Spielen ist Eintracht weiterhin ungeschlagen und mischt an der Spitze der Oberliga mit. Ein Sieg in Sandersdorf könnte den Druck auf Tabellenführer SC Freital weiter erhöhen.