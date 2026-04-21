RSV Eintracht will sich absetzen, Abstiegsgipfel in Wernigerode

– Foto: Laura Bornemann

In den Nachholspielen der NOFV-Oberliga Süd spitzt sich die Lage weiter zu. Tabellenführer RSV Eintracht 1949 will seine starke Position festigen, der VfB Auerbach 1906 greift nach dem nächsten Schritt nach vorn, und für Teams aus der unteren Tabellenhälfte geht es um Luft im engen Saisonfinale. Diese Partien tragen das Gewicht des späten Frühjahrs in sich: Jeder Punkt kann die Richtung verändern, jeder Rückschlag tiefer schneiden als zuvor.

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Morgen, 17:45 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VfB Auerbach 1906 Auerbach 17:45 live PUSH

VfL Halle 1896 geht als Tabellen­sechster mit 37 Punkten in dieses Nachholspiel, musste am letzten Spieltag aber einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen. Beim VFC Plauen verlor die Mannschaft 0:1 und konnte damit keinen Boden auf die Spitzengruppe gutmachen. Gegen VfB Auerbach 1906 braucht Halle nun eine Reaktion, denn das Feld vor und hinter der Mannschaft ist eng genug, um einen weiteren Ausrutscher sofort zu bestrafen. Auerbach reist dagegen mit Rückenwind an. Das 1:0 bei SG Union Sandersdorf war knapp, aber wertvoll und brachte den Tabellenfünften auf 43 Punkte. Damit hält VfB Auerbach 1906 den Kontakt nach oben und kann in diesem Nachholspiel weiter Druck aufbauen. Für Halle ist es ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten im oberen Drittel, für Auerbach eine Chance, die stabile Ausgangslage im Endspurt weiter zu veredeln.

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FC Einheit Wernigerode hat am vergangenen Spieltag die Härte der Liga zu spüren bekommen. Beim 1:3 gegen den Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 war die Partie früh in eine klare Richtung gekippt. Mit 26 Punkten rangiert Wernigerode auf Platz zwölf und braucht dringend Zähler, um den Abstand zur gefährdeten Zone nicht schrumpfen zu lassen. Ein Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten trägt in dieser Lage besondere Schwere. Der 1. FC Lok Stendal kam zuletzt zu einem 2:2 gegen den Bischofswerdaer FV 08 und verpasste es damit, sich entscheidend abzusetzen. Mit 20 Punkten steht Lok Stendal auf Rang 14 und damit weiter tief im Druckbereich. Gerade deshalb hat diese Begegnung enorme Bedeutung: Wernigerode kann sich mit einem Erfolg etwas Luft verschaffen, Stendal dagegen würde mit einem Auswärtssieg ein kraftvolles Zeichen im Kampf um den Klassenverbleib setzen. ---

Für VfB Germania Halberstadt ist dieses Nachholspiel auch eine Frage der Haltung. Das 1:5 bei VfB 1921 Krieschow war ein schwerer Schlag, verschärft durch die frühe Rote Karte gegen Joel-Pascal Klaschka. Trotz dieser Niederlage steht Halberstadt mit 46 Punkten weiter auf Rang vier. Nun aber kommt der Tabellenführer – und damit die Gelegenheit, auf die denkbar eindringlichste Weise eine Antwort zu geben. RSV Eintracht 1949 reist mit der Wucht des Spitzenreiters an. Das 3:1 in Wernigerode war der nächste starke Schritt einer Mannschaft, die mit 57 Punkten ganz oben steht. Der Vorsprung auf SC Freital ist da, aber er ist noch nicht beruhigend. Genau deshalb bleibt auch dieses Nachholspiel brisant. Für RSV Eintracht 1949 ist es die Chance, die Tabellenführung weiter zu festigen. Für Halberstadt ist es ein Abend, an dem Widerstand und Charakter zählen.