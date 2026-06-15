RSV Eintracht und Ströbitz lassen es krachen, auch ein 8:5 und 7:5

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow gewann verdient mit 3:0. In der 29. Minute brachte Colin Wieschendorf seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Sechs Minuten später erhöhte Julian Weege in der 35. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Niklas Wolfgang Pahl, der in der 69. Minute zum 3:0-Endstand traf.

Die Gastgeber legten furios los. Bereits in der achten Minute erzielte Kacper Jakub Jonczyk das 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Julius Winter auf 2:0. Nach der Pause begann die Aufholjagd der Gäste. Ben Dayan Bleiß verkürzte in der 51. Minute auf 1:2. In der 54. Minute gelang Timon Bauer der Ausgleich zum 2:2. Die komplette Wende machte erneut Ben Dayan Bleiß perfekt, der in der 76. Minute zum 3:2-Sieg traf.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – RSV Eintracht 1949 0:11

Der RSV Eintracht 1949 feierte einen Kantersieg. Christian Gotzmann erzielte bereits in der dritten Minute das 1:0. In der 38. Minute erhöhte Nikola Maksimovic auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Fabian Tessin in der 44. Minute zum 3:0. Noch in der 45. Minute stellte Brian Malecki auf 4:0.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christian Gotzmann in der 56. Minute auf 5:0. In der 61. Minute traf Adrian Meißner zum 6:0, ehe derselbe Spieler in der 67. Minute das 7:0 nachlegte. Brian Malecki erzielte in der 72. Minute das 8:0. In der 77. Minute traf Gabriel Iffert zum 9:0. Nur eine Minute später erhöhte Luca Mahler auf 10:0. Den Schlusspunkt setzte Doriano Luca Paolucci mit dem Treffer zum 11:0 in der 82. Minute.

SV Wacker 09 Ströbitz – FSV Union Fürstenwalde 10:1

Der SV Wacker 09 Ströbitz ließ seinem Gegner keine Chance. Bereits in der dritten Minute traf Connor Raak zum 1:0. Danny Luca Hartlage erhöhte in der elften Minute auf 2:0. Das 3:0 erzielte Tim Renno in der 20. Minute, ehe derselbe Spieler in der 32. Minute auf 4:0 stellte. Jan Egbers verwandelte in der 36. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0. Drei Minuten später traf Jonathan Kaufmann zum 6:0. Kurz vor der Pause erhöhte Jonathan Kaufmann in der 45. Minute auf 7:0.

Nach dem Seitenwechsel machte Tim Renno mit seinem dritten Treffer in der 64. Minute das 8:0. Das Ehrentor für Fürstenwalde erzielte Phil Grossmann in der 68. Minute zum 1:8. William Carlos Krüger traf in der 73. Minute zum 9:1. Den Endstand von 10:1 stellte Niklas Pepe Scheibe in der 82. Minute her.

FSV Bernau – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 8:5

Die Zuschauer sahen ein wahres Offensivfeuerwerk. Theo Wardau brachte Bernau in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Ole Herbst erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Claus Brösel verkürzte in der 20. Minute auf 1:2. Das 3:1 erzielte Xaver-Joel Jänisch in der 27. Minute. Derselbe Spieler erhöhte in der 45. Minute auf 4:1. Kurz darauf traf Jonas Schrötel in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:4.

In der 49. Minute stellte Lennox Repmann auf 5:2. Django Keita verkürzte per Foulelfmeter in der 66. Minute auf 3:5. Das 6:3 erzielte Erik Gottschling in der 70. Minute. Leon-Maurice Morzinek traf in der 80. Minute zum 7:3. Nur eine Minute später verkürzte Alexander Cramer auf 4:7. In der 87. Minute gelang Mansur Sapraliev das 5:7. Den Schlusspunkt setzte Florian Kutt, der in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 8:5-Endstand traf.

FC Neuenhagen 1913 – SG Bornim 7:5

Auch hier fielen zwölf Tore. Paul Altmann brachte Neuenhagen in der dritten Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte zwei Minuten später auf 2:0. In der achten Minute verkürzte Ole Finn Schaupke auf 1:2. Ein Eigentor von Anton Arens bedeutete in der 22. Minute das 3:1. Paul Altmann traf in der 27. Minute zum 4:1. Justin Mohr verkürzte in der 39. Minute auf 2:4. Kurz vor der Pause erhöhte Dominik Warszus in der 44. Minute auf 5:2.

Nach dem Seitenwechsel traf Simon Jacob in der 51. Minute zum 3:5. Paul Altmann erzielte in der 75. Minute das 6:3. Drei Minuten später verkürzte Justin Mohr auf 4:6. In der 82. Minute stellte Dominik Warszus auf 7:4. Das letzte Tor der Partie erzielte Max Bohnebuck in der 85. Minute zum 5:7-Endstand.

SV Falkensee-Finkenkrug – FSV 63 Luckenwalde 4:1

Die Gastgeber gingen in der elften Minute durch Sivira Jordan Nnanga Ray mit 1:0 in Führung. In der 31. Minute erhöhte Noah Sykora auf 2:0. Das 3:0 erzielte Lukas Bujk in der 36. Minute. Für Luckenwalde verkürzte Draven Charles Daniel Klein in der 51. Minute auf 1:3. Den Schlusspunkt setzte Ashraf Issa, der in der 84. Minute zum 4:1-Endstand traf.

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