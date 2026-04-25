RSV Eintracht setzt sich ab, Auerbach lässt Punkte liegen

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Am 26. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd haben die Samstagmittagsspiele sofort Gewicht entfaltet. RSV Eintracht 1949 behauptet mit dem Heimsieg gegen SG Union Sandersdorf die Spitzenposition nun noch fester und baut den Vorsprung auf acht Punkte aus. Dagegen verpasst VfB Auerbach 1906 im Heimspiel gegen VfB 1921 Krieschow einen großen Schritt in der Verfolgergruppe. Es sind erst zwei Partien dieses Spieltags entschieden – doch sie tragen bereits spürbar die Kraft kleiner Vorentscheidungen in sich.

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Für VfB Auerbach 1906 ist dieses 1:1 ein Ergebnis, das eher bremst als trägt. Nach dem starken 4:2 im Nachholspiel beim VfL Halle 1896 wollte die Mannschaft den nächsten Schlag setzen, musste sich gegen VfB 1921 Krieschow aber mit einem Punkt begnügen. Die Gäste bestätigten damit ihren Aufwärtstrend und nahmen einem direkten Konkurrenten wichtigen Boden. In der Tabelle bleibt Auerbach mit 47 Punkten zwar in der Spitzengruppe, kann sich aber nicht von VFC Plauen und VfB Germania Halberstadt absetzen. Krieschow verbessert sich auf 35 Punkte und festigt seine Position im oberen Mittelfeld. Für Auerbach ist das Remis deshalb vor allem eines: eine verpasste Gelegenheit in einem engen Rennen hinter dem Spitzenreiter.

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RSV Eintracht 1949 hat seine Antwort im Titelkampf geliefert. Der Tabellenführer gewann 2:1 gegen SG Union Sandersdorf und steht nun bei 61 Punkten. Gerade nach dem torlosen Nachholspiel bei Halberstadt war dieser Sieg von Bedeutung, weil er die starke Position an der Spitze weiter festigt. Auch die Rote Karte gegen Sandersdorf in der 36. Minute verlieh der Partie früh eine klare Richtung. Trotzdem wurde es in der Schlussphase noch einmal eng, weil Sandersdorf direkt nach dem zweiten Gegentor noch verkürzte. Doch RSV Eintracht 1949 brachte den Vorsprung ins Ziel und setzt die Konkurrenz massiv unter Druck. Acht Punkte Vorsprung auf SC Freital sind ein Pfund. Sandersdorf bleibt mit 26 Punkten im unteren Bereich und spürt, dass jeder verpasste Zähler die Lage schwerer macht.

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Für 1. FC Lok Stendal ist der Druck enorm. Auf das 2:2 gegen den Bischofswerdaer FV 08 folgte unter der Woche ein 0:2 in Wernigerode. Mit 20 Punkten steckt der Aufsteiger tief im Tabellenkeller. 1. SC 1911 Heiligenstadt verlor zuletzt 1:2 gegen SC Freital und bleibt mit 16 Punkten Vorletzter. Das Hinspiel gewann Lok Stendal mit 3:2 in Heiligenstadt. Genau diese Erinnerung macht dieses Duell so bedeutsam. Es ist ein direktes Kellerduell, in dem die Nerven eine große Rolle spielen werden. Stendal kann sich etwas Luft verschaffen, Heiligenstadt braucht fast schon zwingend ein Erfolgserlebnis, um die Hoffnung am Leben zu halten. ---

Morgen, 14:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 14:00 PUSH

Der Bischofswerdaer FV 08 erkämpfte zuletzt ein spätes 2:2 in Stendal und steht mit 24 Punkten weiter in prekärer Lage. VfB Empor Glauchau kommt nach einem wilden 4:3 gegen FC Grimma mit neuem Schwung an. Die Gäste haben nun 30 Punkte und etwas Distanz zu den hinteren Rängen aufgebaut. Das Hinspiel gewann Bischofswerda deutlich mit 5:2 in Glauchau. Doch die Vorzeichen haben sich verschoben. Glauchau hat mit dem jüngsten Sieg gezeigt, dass es auch in offenen Spielen bestehen kann. BFV 08 wiederum braucht zuhause Punkte, weil die Abstiegszone noch immer bedrohlich nahe ist. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen SC Freital SC Freital 14:00 PUSH

FSV Budissa Bautzen geht nach einem bitteren 0:4 in Rudolstadt in dieses Heimspiel. Mit 34 Punkten ist die Ausgangslage stabiler als im Keller, aber längst nicht sorgenfrei. SC Freital gewann zuletzt 2:1 in Heiligenstadt und bleibt mit 53 Punkten erster Verfolger des Spitzenreiters. Der Druck auf RSV Eintracht 1949 soll hoch bleiben. Das Hinspiel gewann Freital klar mit 4:1. Genau deshalb ist Bautzen nun besonders gefordert. Nach der schweren Niederlage zuletzt braucht die Mannschaft eine Antwort. Freital dagegen weiß, dass jeder Punktverlust im Titelrennen sofort schmerzen würde. Dieses Spiel trägt viel Schwere in sich – und viel Bedeutung. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 live PUSH

VfL Halle 1896 hat in wenigen Tagen zwei Rückschläge einstecken müssen. Erst das 0:1 beim VFC Plauen, dann unter der Woche das 2:4 gegen Auerbach. Trotz 37 Punkten ist die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld, aber die Leichtigkeit ist verloren gegangen. FC Einheit Rudolstadt gewann zuletzt mit 4:0 gegen Bautzen und sammelte wichtige Zähler im unteren Tabellenbereich. Das Hinspiel entschied Rudolstadt mit 2:0 für sich. Das verleiht den Gästen Mut. Für Halle 96 ist dieses Heimspiel die Chance, eine negative Tendenz zu stoppen. Rudolstadt wiederum kann mit einem weiteren Erfolg den Abstand auf die gefährdete Zone vergrößern und ein starkes Zeichen setzen. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VFC Plauen VFC Plauen 14:00 live PUSH

VfB Germania Halberstadt erlebt bewegte Tage. Nach dem ernüchternden 1:5 in Krieschow rettete die Mannschaft unter der Woche mit dem 0:0 gegen den Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 zumindest Stabilität. VFC Plauen reist nach dem 1:0 gegen VfL Halle 1896 als Dritter an und hat bei einem Spiel weniger 47 Punkte auf dem Konto. Das Hinspiel gewann Plauen klar mit 4:1. Diesmal aber dürfte es enger, härter und emotionaler werden. Halberstadt will nach dem Einbruch in Krieschow ein anderes Gesicht zeigen. Plauen hat die Chance, den Druck auf die ersten beiden Plätze massiv zu erhöhen – ein Spiel mit echtem Gewicht. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Grimma FC Grimma FC Einheit Wernigerode Wernigerode 14:00 PUSH

FC Grimma steckt nach dem 3:4 bei Glauchau weiter tief in der Krise. Mit 19 Punkten bleibt die Lage bedrohlich. FC Einheit Wernigerode hat dagegen eine starke Woche hinter sich: Zwar gab es zunächst das 1:3 gegen RSV Eintracht 1949, doch im Nachholspiel folgte ein wichtiges 2:0 gegen Lok Stendal. Mit 29 Punkten wirkt die Situation deutlich freundlicher. Das Hinspiel gewann Wernigerode mit 3:1. Für Grimma ist dieses Heimspiel deshalb von großer Bedeutung. Es geht um Anschluss, Hoffnung und Widerstand. Wernigerode kann sich mit einem weiteren Erfolg weiter vom Keller entfernen und den jüngsten Aufschwung mit Nachdruck bestätigen.