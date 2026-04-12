RSV Eintracht: "Pflichtaufgabe erledigt, nicht mehr und nicht weniger"

Die Stahnsdorfer starteten mit einer beeindruckenden Entschlossenheit in die Begegnung. Von der ersten Minute an kontrollierte der RSV das Geschehen auf dem Platz und setzte die Gäste aus Glauchau früh unter Druck. Diese Dominanz spiegelte sich schnell auf der Anzeigetafel wider: Bereits in der 6. Spielminute markierte Tom Fron das 1:0. Nur sechs Minuten später legte Saheed Mustapha nach und erhöhte in der 12. Minute auf 2:0. „Es war ein verdienter Sieg am Ende. In der ersten Halbzeit waren wir klar besser, führten relativ schnell 2:0“, analysierte Patrick Hinze den starken Auftakt seiner Elf.

Unnötiger Gegentreffer sorgt für kurze Unruhe

Trotz der deutlichen Überlegenheit verpasste es der RSV, die Partie bereits vor dem Seitenwechsel komplett zu entscheiden. Stattdessen kamen die Gäste durch eine Unkonzentriertheit der Hausherren zurück ins Spiel. Mit seiner ersten nennenswerten Offensivaktion erzielte der Aufsteiger durch Luis Werrmann in der 39. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. „Dann kriegen wir ein unnötiges Gegentor mit der ersten Torchance von Glauchau“, kritisierte der Trainer den Gegentreffer kurz vor der Pause. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Souveräne Reaktion im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel agierte Glauchau mutiger und versuchte, den Ausgleich zu erzwingen. Der Aufsteiger setzte auf eine gradlinige Spielweise, die den RSV zeitweise forderte. „Glauchau spielt dann mehr nach vorne, spielt dann relativ einfachen Fußball und kommt zwei- bis dreimal gefährlicher durch, macht aber das Tor nicht“, beschrieb Patrick Hinze die Phase nach dem Wiederanpfiff. In dieser Drangperiode der Gäste bewies der Tabellenführer jedoch Ruhe und spielerische Qualität. In der 62. Minute erlöste Matthias Steinborn sein Team mit dem Treffer zum 3:1, was die Gegenwehr der Sachsen entscheidend schwächte.

Kampfbetonte Schlussphase auf schwierigem Geläuf

In der letzten halben Stunde entwickelte sich die Partie zu einer echten Willensleistung. „Wir machen das 3:1, war dann schon ein bisschen beruhigend, aber Glauchau hat nicht aufgesteckt und hat alles probiert. War dann ein schöner Kampf auf dem Boden bei dem Wetter am Ende“, bilanzierte der Coach des RSV Eintracht 1949. Trotz des Aufbäumens der Gäste blieb der Sieg der Stahnsdorfer ungefährdet.

Souveräner Tabellenführer blickt nach vorn

Mit nun 54 Punkten festigt der RSV seine Spitzenposition in der NOFV-Oberliga Süd. Der Sieg gegen den Tabellenneunten war für Patrick Hinze ein notwendiger Schritt im Aufstiegsrennen, den er ohne große Euphorie einordnete: „Wir gewinnen mit 3:1 und ich denke auch verdient. Pflichtaufgabe erledigt, nicht mehr und nicht weniger.“ Am kommenden Samstag, 18.04.2026, reist der Tabellenführer zum FC Einheit Wernigerode, um dort um 14 Uhr die nächsten Punkte für das große Ziel zu sammeln.