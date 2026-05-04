RSV Eintracht im 7:0-Torrausch, Ströbitz siegt 6:0, BSC Süd 05 mit 6:1

RSV Eintracht 1949 – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 7:0 In Stahnsdorf erlebten die Zuschauer eine Machtdemonstration, die durch eine frühe Dezimierung der Gäste begünstigt wurde. Julius Graber eröffnete bereits in der 9. Minute den Torreigen zum 1:0. Der Knackpunkt der Partie folgte in der 35. Minute, als Marvin Wiese bei den Gästen die Rote Karte sah. In Unterzahl hatten die „Knappen“ aus Brieske dem Offensivwirbel des RSV nichts mehr entgegenzusetzen. Nach dem Wechsel schraubten Clemens Eduard Hahn (49.), Dmytro Chornenkyi (52., Foulelfmeter) und Christian Gotzmann (54.) das Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf 4:0. Erneut Graber (62.), Kristoffer Danders (67.) und Fabian Tessin (87.) machten das Schützenfest zum 7:0-Endstand perfekt. BSG Stahl Brandenburg – SG Bornim 2:4 Eine faustdicke Überraschung gab es am Quenz, wo die SG Bornim die volle Punktezahl entführte. Die Gäste erwischten einen Blitzstart durch Dustin Fussan (6.) und Max Bohnebuck (11.), die Bornim früh mit 0:2 in Front brachten. Stahl kämpfte sich durch Simon Elias Pötinger (23.) zwar auf 1:2 heran, doch Multazem Munajjed stellte noch vor der Pause (42.) den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit sorgte erneut Dustin Fussan in der 61. Minute mit dem 1:4 für die Vorentscheidung. Der späte Treffer von Ben Dayan Bleiß in der Nachspielzeit (90.+2) zum 2:4 war lediglich noch Ergebniskosmetik für die Brandenburger.

SV Wacker 09 Ströbitz – FSV Bernau 6:0 In Ströbitz sahen die Fans eine einseitige Partie, in der die Hausherren bereits im ersten Durchgang alles klar machten. Tim Renno eröffnete in der 12. Minute, gefolgt von einem Doppelschlag durch Calvin Raak (32., 43.) und einem Treffer von Nick Steinberg (37.). Mit einer komfortablen 4:0-Führung ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel ließen es die Ströbitzer etwas ruhiger angehen, blieben aber effizient. Marius Noack (73.) und erneut Tim Renno (76.) schraubten das Ergebnis auf den 6:0-Endstand hoch, während Bernau über die gesamte Spielzeit blass blieb. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – FC Neuenhagen 1913 3:2 Was für ein Krimi in Ahrensfelde! Die Zuschauer erlebten eine Schlussphase, die nichts für schwache Nerven war. Neuenhagen schien nach Toren von Moritz Hoppe (60.) und Dominik Warszus (80.) (bei einem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Maxim Böhm (75.)) beim Stand von 1:2 bereits wie der sichere Sieger. Doch Ahrensfelde bewies eine unglaubliche Moral und drehte das Spiel in den letzten Augenblicken komplett. Lion Troschke markierte in der 85. Minute den Ausgleich, bevor Johannes Fuhrmann nur zwei Minuten später (87.) den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2 erzielte.