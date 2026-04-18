RSV Eintracht festigt Spitze – VfB Krieschow demütigt Halberstadt NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht auf den 25. Spieltag. von red · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Laura Bornemann

In der NOFV-Oberliga Süd boten die heutigen Partien des 25. Spieltags eine Bühne für triumphale Siege und bittere Rückschläge. Während der Tabellenführer seine Vormachtstellung untermauerte, erlebte der Tabellendritte eine hochemotionale Achterbahnfahrt, die in einer deutlichen Niederlage endete und die Statik im oberen Tabellendrittel empfindlich ins Wanken brachte.

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In der Begegnung zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und dem SC Freital setzten sich die Gäste am Ende knapp durch. Die Torfolge wurde durch Sandro Schulze eröffnet, der in der 8. Minute zum 0:1 traf. Noch vor dem Seitenwechsel baute Bruno Schiemann in der 37. Minute die Führung auf 0:2 aus. Die Gastgeber bemühten sich in der zweiten Halbzeit um den Anschluss, doch mehr als der Treffer von Moritz Ruprecht in der 64. Minute zum 1:2 gelang nicht mehr. ---

Vor 125 Zuschauern demonstrierte der Spitzenreiter RSV Eintracht 1949 beim FC Einheit Wernigerode seine Klasse. Den ersten emotionalen Höhepunkt für die Gäste markierte Saheed Mustapha in der 19. Minute mit dem Tor zum 0:1. In der 33. Minute erhöhte Dominik Kruska auf 0:2, bevor Matthias Steinborn in der 52. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Den Hausherren gelang in der Schlussphase lediglich noch Ergebniskosmetik, als Gregor Schlichting in der 83. Minute zum 1:3-Endstand traf. ---

In einem zähen Ringen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB Auerbach 1906 fiel die Entscheidung unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Cedric Graf erzielte in der 45. Minute den goldenen Treffer zum 0:1 für die Gäste. In der zweiten Halbzeit gelang es Sandersdorf nicht mehr, das Abwehrbollwerk der Vogtländer zu durchbrechen. ---

Ein dramatisches Spiel erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen des VfB 1921 Krieschow und dem VfB Germania Halberstadt. Die Emotionen kochten bereits früh hoch, als Joel-Pascal Klaschka aufseiten der Gäste in der 17. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl ging Halberstadt zunächst in Führung: Edhem Hujdurovic markierte in der 39. Minute das 0:1. Doch nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren ihre Überzahl aus. Miguel Pereira Rodrigues glich in der 53. Minute zum 1:1 aus. In der Schlussphase brachen bei den Gästen alle Dämme: Paul Pahlow traf in der 72. Minute zum 2:1, gefolgt vom 3:1 durch Andy Hebler in der 73. Minute. Toby Michalski erhöhte in der 79. Minute auf 4:1, bevor erneut Andy Hebler in der 82. Minute den 5:1-Endstand besiegelte. ---

Morgen, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau FC Grimma FC Grimma 13:30 PUSH



VfB Empor Glauchau steht mit 27 Punkten auf Rang neun und verlor zuletzt 1:3 bei RSV Eintracht 1949. FC Grimma erlebte dagegen völlig gegensätzliche Tage: erst das 5:2 gegen Lok Stendal, dann unter der Woche die deutliche 0:3-Heimniederlage gegen VFC Plauen. Mit 19 Punkten bleibt Grimma tief unten im Keller. Das macht dieses Spiel für die Gäste zu einer Partie mit enormem Gewicht. VfB Empor Glauchau steht mit 27 Punkten auf Rang neun und verlor zuletzt 1:3 bei RSV Eintracht 1949. FC Grimma erlebte dagegen völlig gegensätzliche Tage: erst das 5:2 gegen Lok Stendal, dann unter der Woche die deutliche 0:3-Heimniederlage gegen VFC Plauen. Mit 19 Punkten bleibt Grimma tief unten im Keller. Das macht dieses Spiel für die Gäste zu einer Partie mit enormem Gewicht. Das Hinspiel gewann Grimma mit 3:2. Für Glauchau ist das nun die Chance, die damalige Niederlage zu korrigieren und sich im gesicherten Mittelfeld zu behaupten. Grimma wiederum braucht dringend Punkte, um im Abstiegskampf nicht weiter abzurutschen. Zwischen beiden Teams liegt in der Tabelle ein spürbarer Abstand, doch gerade der Druck auf die Gäste kann aus diesem Duell eine nervöse, intensive Angelegenheit machen. ---

Morgen, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH



VFC Plauen hat in den vergangenen Tagen ein starkes Zeichen gesetzt. Nach dem 1:1 in Bautzen folgte unter der Woche ein klares 3:0 bei Grimma. Mit 44 Punkten liegt der Absteiger auf Rang vier und ist wieder dicht an der Spitzengruppe dran. VfL Halle 1896 gewann zuletzt 3:1 gegen Krieschow und steht mit 37 Punkten auf Platz sechs. Dieses Duell verspricht damit Qualität und eine klare sportliche Bedeutung. VFC Plauen hat in den vergangenen Tagen ein starkes Zeichen gesetzt. Nach dem 1:1 in Bautzen folgte unter der Woche ein klares 3:0 bei Grimma. Mit 44 Punkten liegt der Absteiger auf Rang vier und ist wieder dicht an der Spitzengruppe dran. VfL Halle 1896 gewann zuletzt 3:1 gegen Krieschow und steht mit 37 Punkten auf Platz sechs. Dieses Duell verspricht damit Qualität und eine klare sportliche Bedeutung. Das Hinspiel gewann Halle mit 3:0. Für Plauen ist diese Partie also auch eine Revanchechance. Beide Mannschaften kommen mit Rückenwind, beide haben Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte. Plauen kann mit einem Heimsieg weiter Druck auf die vorderen Plätze ausüben, Halle seinerseits den Abstand verkürzen. Solche Spiele wirken im April oft doppelt schwer, weil jeder Punkt plötzlich eine ganz andere Wucht entfaltet. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 PUSH



FC Einheit Rudolstadt holte beim spektakulären 3:3 in Freital einen bemerkenswerten Punkt und steht nun mit 25 Zählern auf Rang zwölf. FSV Budissa Bautzen spielte zunächst 1:1 gegen Plauen, ehe unter der Woche ein spätes 2:1 gegen den Bischofswerdaer FV 08 folgte. Mit 34 Punkten rangieren die Gäste auf Platz sieben. Die jüngsten Ergebnisse zeigen: Beide Teams kommen mit Energie, aber auch mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen in dieses Spiel. FC Einheit Rudolstadt holte beim spektakulären 3:3 in Freital einen bemerkenswerten Punkt und steht nun mit 25 Zählern auf Rang zwölf. FSV Budissa Bautzen spielte zunächst 1:1 gegen Plauen, ehe unter der Woche ein spätes 2:1 gegen den Bischofswerdaer FV 08 folgte. Mit 34 Punkten rangieren die Gäste auf Platz sieben. Die jüngsten Ergebnisse zeigen: Beide Teams kommen mit Energie, aber auch mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen in dieses Spiel. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Bautzen, das 5:0 gewann. Für Rudolstadt ist diese Begegnung deshalb eine Bewährungsprobe und eine Chance zur Korrektur. Bautzen dagegen kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte weiter festigen. Gerade für die Gastgeber hat dieses Spiel hohes Gewicht, weil jeder Zähler im unteren Bereich der Tabelle zählt und weil schwere Niederlagen aus der Hinrunde oft lange nachhallen. ---