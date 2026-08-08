RSV Eintracht erzielt in Überzahl ein 1:1 gegen Chemie Leipzig

Rote Karte und Remis vor stimmungsvoller Kulisse

Vor 963 Zuschauern erlebte der RSV Eintracht 1949 im Duell mit der von Alexander Schmidt trainierten BSG Chemie Leipzig eine umkämpfte Begegnung. Bereits in der 20. Minute gerieten die Gäste in Unterzahl, nachdem Marc Enke mit der Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Dennoch gelang den Leipzigern in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Philipp Wendt (45.+2) der Führungstreffer zum 0:1. Das Team von RSV-Trainer Thomas Franke zeigte im zweiten Spielabschnitt jedoch Moral: In der 52. Minute erzielte Nathanael Kukanda den Treffer zum 1:1-Ausgleich und sicherte dem Aufsteiger damit den Zähler vor heimischem Publikum.

Der Blick auf die Tabelle

Durch dieses Unentschieden belegt der RSV Eintracht 1949 nach vier absolvierten Partien mit fünf Punkten und einem Torverhältnis von 5:6 den 9. Tabellenplatz. Die BSG Chemie Leipzig rangiert mit einem Zähler und 1:6 Toren auf dem 18. Platz. An der Spitze der Liga rangiert der Chemnitzer FC (9 Punkte, 10:1 Tore) vor dem FC Rot-Weiß Erfurt (7 Punkte, 11:2 Tore), dem Greifswalder FC (7 Punkte, 10:6 Tore), dem FC Erzgebirge Aue (7 Punkte, 8:5 Tore) und dem 1. FC Lok Leipzig (7 Punkte, 9:7 Tore).