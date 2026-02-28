RSV Eintracht erkämpft Thron: Dramatik pur in der Oberliga

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Die NOFV-Oberliga Süd meldet sich mit einer emotionalen Wucht zurück, die den heutigen Auftakt vom 19. Spieltag zu einem echten Krimi machte. Während der Kampf um die Spitze durch eine furiose Aufholjagd neu entfacht wurde, sicherten sich andere Teams mit Disziplin und Leidenschaft wichtige Zähler im Tableau, wobei der Fußballnachmittag alles bot, was diesen Sport so schmerzhaft und schön zugleich macht.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In einem Duell der Namensvettern behielt der FC Einheit Wernigerode vor 172 Zuschauern die Oberhand gegen den FC Einheit Rudolstadt. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 21. Minute durch Nyger Hunter mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Niclas Treu in der 44. Minute mit dem 2:0 für eine beruhigende Führung. Die zweite Halbzeit wurde jedoch noch einmal emotional und hitzig, als Moritz Singbeil in der 60. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl verteidigte Wernigerode den Vorsprung mit Leidenschaft und brachte den Sieg über die Zeit. ---

Was für ein nervenaufreibendes Spektakel bekamen die 122 Zuschauer zu sehen! Für den RSV Eintracht 1949 begann die Partie nach Maß, als Matthias Steinborn bereits in der 2. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Doch der VfB Auerbach 1906 schlug mit viel Herz zurück: Ein unglückliches Eigentor durch Aleksandar Bilbija in der 43. Minute besorgte den Ausgleich, ehe Cedric Graf in der 65. Minute die Partie mit dem 1:2 komplett drehte. In einer fulminanten Schlussphase bewies der Gastgeber jedoch Champion-Mentalität. Tom Fron erzielte in der 81. Minute den Ausgleich zum 2:2, bevor Saheed Mustapha in der 85. Minute den umjubelten 3:2-Siegtreffer markierte. ---

Vor 91 Zuschauern zeigte der VfB Germania Halberstadt eine abgeklärte und hocheffiziente Leistung beim FC Grimma. Die Gäste untermauerten ihre Ambitionen auf die oberen Ränge und ließen den Hausherren kaum Luft zum Atmen. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 41. Minute, brach Edhem Hujdurovic den Bann und erzielte das 0:1. Nach dem Seitenwechsel drückte die Germania weiter: Daniel Heinrich erhöhte in der 54. Minute auf 0:2, was den Widerstand der Grimmaer sichtlich brach. Den Schlusspunkt unter diese Partie setzte Paul Grzega in der 72. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand. ---

Morgen, 13:30 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VfL Halle 1896 VfL Halle 96 13:30 live PUSH

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in der Tabelle zwar getrennt sind, aber beide genau wissen, wie schnell sich ein Spieltag in eine Richtung frisst. Bischofswerdaer FV 08 ist 13. mit 16 Punkten aus 17 Spielen (4-4-9, 18:34 Tore). Das Torverhältnis ist deutlich, der Abstand nach unten nicht riesig – jeder Punkt fühlt sich an wie ein kleines Stück Sicherheit. VfL Halle 1896 steht inzwischen auf Platz 6 mit 21 Punkten aus 16 Spielen (6-3-7, 40:26 Tore). 40 Tore – Halle ist offensiv eine Wucht, aber die sieben Niederlagen zeigen, dass es nie ganz ruhig ist. Das Hinspiel war ein Hallenser Statement: 6:0 gegen Bischofswerda. Für den BFV 08 ist das eine schmerzhafte Hypothek, die nach Wiedergutmachung schreit. Für Halle ist es der Auftrag, die eigene Offensivstärke erneut auf den Platz zu bringen – und sich im dicht gepackten 21-Punkte-Feld zu behaupten. Denn ein Ausrutscher, und aus Platz 6 wird plötzlich wieder Zittern. ---





---

Morgen, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau SC Freital SC Freital 13:30 PUSH



Der Tabellenführer muss auswärts ran – und genau das sind die Tage, an denen Titelträume geerdet werden. SC Freital führt die Liga mit 40 Punkten aus 16 Spielen (13-1-2, 35:8 Tore) an. 35:8, das ist Dominanz in einer Zahl: kaum Gegentore, klare Ergebnisse, Spitzenreiter aus Überzeugung. Der Tabellenführer muss auswärts ran – und genau das sind die Tage, an denen Titelträume geerdet werden. SC Freital führt die Liga mit 40 Punkten aus 16 Spielen (13-1-2, 35:8 Tore) an. 35:8, das ist Dominanz in einer Zahl: kaum Gegentore, klare Ergebnisse, Spitzenreiter aus Überzeugung. VfB Empor Glauchau steht auf Platz 10 mit 20 Punkten aus 17 Spielen (5-5-7, 27:32 Tore). Glauchau ist unbequem, weil es im Mittelfeld um jeden Zentimeter geht und die eigenen Spiele selten „ruhig“ sind – schon die 32 Gegentore zeigen, wie offen es oft wird. Ein Hinspiel gibt es hier nicht als direkte Paarung, aber Freital hat im 4. Spieltag gegen Glauchau bereits gewonnen: 2:0. Für Freital ist das die Erwartungshaltung: stabil bleiben, Spitze schützen, RSV auf Abstand halten. Für Glauchau ist es die Möglichkeit, dem Primus zu trotzen – gerade zu Hause, gerade in einem Spiel, das mehr Energie in sich trägt als jeder Tabellenplatz es vermuten lässt. ---

Morgen, 13:30 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf VFC Plauen VFC Plauen 13:30 live PUSH



Im Mittelfeld ist es eng, aber hier steckt auch ein Blick nach oben drin. SG Union Sandersdorf ist Siebter mit 21 Punkten aus 16 Spielen (5-6-5, 27:25 Tore) – stabil, aber ohne Luxus. Sandersdorf steht mitten im Pulk und weiß: Ein Sieg kann den Blick nach oben öffnen, eine Niederlage kann die Enge wieder brutal machen. Im Mittelfeld ist es eng, aber hier steckt auch ein Blick nach oben drin. SG Union Sandersdorf ist Siebter mit 21 Punkten aus 16 Spielen (5-6-5, 27:25 Tore) – stabil, aber ohne Luxus. Sandersdorf steht mitten im Pulk und weiß: Ein Sieg kann den Blick nach oben öffnen, eine Niederlage kann die Enge wieder brutal machen. VFC Plauen ist Fünfter mit 24 Punkten aus 14 Spielen (7-3-4, 23:15 Tore). Plauen hat weniger Spiele absolviert als die direkte Konkurrenz – und damit die Chance, sich Schritt für Schritt weiter nach oben zu schieben. Das Hinspiel in Plauen endete 1:1. Für Sandersdorf ist das der Beweis, dass man Plauen bremsen kann. Für Plauen ist es die Aufforderung, diesmal mehr aus dem Spiel zu machen, um Krieschow (25 Punkte) und Halberstadt (33) im Blick zu halten. Es ist ein Spiel, das nach Positionskampf klingt – nicht nur auf dem Rasen, sondern in der ganzen Liga. ---



Ein Spiel mit klarer Tabellenansage – und trotzdem voller Spannung, weil es für beide Seiten um existenzielle Dinge geht. 1. SC 1911 Heiligenstadt ist Schlusslicht mit 9 Punkten aus 17 Spielen (1-6-10, 16:36 Tore). Heiligenstadt braucht Punkte, und zwar nicht als schöne Geschichte, sondern als Überlebensmittel. Ein Spiel mit klarer Tabellenansage – und trotzdem voller Spannung, weil es für beide Seiten um existenzielle Dinge geht. 1. SC 1911 Heiligenstadt ist Schlusslicht mit 9 Punkten aus 17 Spielen (1-6-10, 16:36 Tore). Heiligenstadt braucht Punkte, und zwar nicht als schöne Geschichte, sondern als Überlebensmittel. Der VfB 1921 Krieschow reist als Vierter mit 25 Punkten aus 16 Spielen an (7-4-5, 27:20 Tore). Krieschow steht im oberen Bereich, aber nicht weit weg von Plauen – ein Ausrutscher, und der Druck steigt. Das Hinspiel gewann Krieschow 2:1. Für Heiligenstadt ist das bitter und gleichzeitig ermutigend: Es war knapp. Es war nicht hoffnungslos. Für Krieschow ist es die Pflicht, diese Partie erneut zu ziehen, weil oben jede verpasste Gelegenheit doppelt schmerzt. Und für Heiligenstadt gilt: Wenn der Glaube an den Klassenerhalt noch irgendwo lodert, dann in solchen Heimspielen, in denen man die Tabelle für 90 Minuten ausblenden muss.