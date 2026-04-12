RSV Eintracht enteilt der Konkurrenz – Torfestivals und Platzverweise

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

Die Entscheidungen am heutigen Abschluss des 24. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd fielen unter großer emotionaler Anspannung. In einem Mix aus spielerischer Dominanz und leidenschaftlichem Kampf an der Grenze des Erlaubten festigten die Favoriten ihre Positionen an der Spitze, während im Tabellenkeller ein torreicher Schlagabtausch für weitreichende Verschiebungen im Klassement sorgte.

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Vor 390 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VfB Auerbach 1906 eine Begegnung, die von hoher taktischer Disziplin und emotionalen Momenten geprägt war. In der hart umkämpften Atmosphäre zeigten sich die Gäste aus dem Vogtland in den entscheidenden Phasen abgeklärt. Cedric Graf traf in der 41. Minute, der die Auerbacher mit dem Treffer zum 0:1 in Führung brachte. In der dramatischen Schlussphase, als die Hausherren auf den Ausgleich drängten, sorgte Timo Schneider in der 90.+2 Minute mit dem Tor zum 0:2-Endstand für die endgültige Entscheidung und großen Jubel im Lager der Gäste.

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Vor 168 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem Bischofswerdaer FV 08 und dem 1. SC 1911 Heiligenstadt eine Begegnung, die von großer Nervosität und unbändigem Kampfgeist geprägt war. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und konnten bereits früh jubeln. In der 9. Minute markierte Martin Sobe das 1:0 für die Gastgeber. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Bischofswerdaer diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten und wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel sichern. Doch die Gäste aus Heiligenstadt gaben sich nicht geschlagen und investierten in der Schlussphase alles. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 83. Minute, als Dioum Abdoul Aziz das Tor zum 1:1-Endstand erzielte. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die 817 Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem SC Freital und dem FC Einheit Rudolstadt. Die Partie begann furios für den Tabellenzweiten. Nach 28 Minuten eröffnete Antonio Frenzel den Torreigen mit dem 1:0, und nur wenig später, in der 31. Minute, erhöhte Ricardo Michael bereits auf 2:0. Doch Rudolstadt bewies nach dem Seitenwechsel eine unglaubliche Moral und kämpfte sich zurück. Manfred Starke verkürzte in der 52. Minute auf 2:1, bevor Marwan Kponton in der 66. Minute tatsächlich der Ausgleich zum 2:2 gelang. Nur zwei Minuten später schien die Sensation perfekt, als Emilio Heß in der 68. Minute die Partie mit dem Treffer zum 2:3 komplett drehte. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 70. Minute markierte Colin von Brezinski den Treffer zum 3:3-Endstand. ---

Der Tabellenführer RSV Eintracht 1949 unterstrich seine Ambitionen auf den Aufstieg eindrucksvoll. Gegen den Aufsteiger VfB Empor Glauchau sorgte die Eintracht für einen Start nach Maß. Bereits in der 6. Minute erzielte Tom Fron das 1:0, woraufhin Saheed Mustapha in der 12. Minute zügig auf 2:0 erhöhte. Glauchau wehrte sich jedoch tapfer und kam durch den Treffer von Luis Werrmann in der 39. Minute zum 2:1-Anschluss noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit bewiesen die Hausherren jedoch ihre Reife, als Matthias Steinborn in der 62. Minute mit dem Tor zum 3:1 den Endstand markierte und die Tabellenführung mit 54 Punkten zementierte. ---

Ein hochemotionales Kellerduell erlebten die Zuschauer beim FC Grimma. Gegen den 1. FC Lok Stendal gerieten die Gastgeber unmittelbar nach dem Seitenwechsel in Rückstand, als Niclas Buschke in der 46. Minute das 0:1 markierte. Grimma antwortete mit Leidenschaft: Kevin Werner glich in der 55. Minute zum 1:1 aus, gefolgt vom Führungstreffer durch Philipp Katzenberger in der 63. Minute zum 2:1. Die Lage für Stendal verschlechterte sich weiter, als Felix Knoblich in der 66. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Jan Hübner nutzte die Überzahl in der 69. Minute zum 3:1. Zwar verkürzte Niclas Buschke in der 75. Minute per Foulelfmeter auf 3:2, doch in der Schlussphase sorgten erneut Jan Hübner in der 90. Minute sowie Alexander Vogel in der 90.+2 Minute für den deutlichen 5:2-Sieg, der Grimma auf 19 Punkte klettern lässt. ---

Vor 260 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem VFC Plauen eine von vergebenen Chancen geprägte Partie. Schon in der 2. Minute scheiterte Matheus de Moura Beal für den Regionalliga-Absteiger aus Plauen mit einem Foulelfmeter an Torwart Erik Herrmann. Die Gäste gingen dennoch in Führung, als Johann Martynets in der 24. Minute zum 0:1 traf. Bautzen bewies jedoch Moral und kam noch vor dem Halbzeitpfiff durch Steve Schröder in der 43. Minute zum 1:1-Ausgleich. In der zweiten Hälfte fielen keine weiteren Tore. ---

Der VfL Halle 1896 feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den VfB 1921 Krieschow. Zwar gingen die Gäste in der 9. Minute durch Miguel Pereira Rodrigues mit 0:1 in Führung, doch Halle schlug durch einen Doppelschlag von Jegor Jagupov in der 21. und 38. Minute zurück, was die Partie zum 2:1 drehte. Zwischenzeitlich sah der Krieschower Colin Raak in der 36. Minute die Rote Karte. In Überzahl kontrollierte Halle das Geschehen und besiegelte durch Benny Jan Haese in der 72. Minute den 3:1-Endstand. ---

Der VfB Germania Halberstadt ließ gegen die SG Union Sandersdorf keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Ein früher Doppelschlag durch Philipp Heller in der 12. Minute und Emilio Stobbe in der 14. Minute stellte die Weichen früh auf Sieg. Die Gäste kamen zwar in der 32. Minute durch Kai Wonneberger auf 2:1 heran, doch die Halberstädter Defensive hielt dem Druck stand. Den Schlusspunkt unter eine engagierte Leistung setzte Davis Boateng in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) mit dem Tor zum 3:1.