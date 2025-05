RSV Eintracht: "Ein Spiel, das vom Schiedsrichter entschieden wurde"

Der RSV Eintracht 1949 musste am 27. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd eine Niederlage in Folge hinnehmen. Beim VfB 1921 Krieschow unterlag die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze mit 0:3 und rutschte dadurch in der Tabelle auf Platz vier ab. Besonders bitter: Die Partie wurde früh durch eine Rote Karte gegen Aleksandar Bilbija sowie einen umstrittenen Strafstoß maßgeblich beeinflusst. Hinze sprach nach Abpfiff offen von einem „Spiel, das durch die Entscheidung des Schiedsrichters entschieden wurde.“