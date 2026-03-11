RSV Eintracht: "Dementsprechend benötigen wir einen Top-Charakter"

– Foto: 1. SC 1911 Heiligenstadt

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt steht der RSV Eintracht 1949 vor einer charakterlichen Reifeprüfung. Am 21. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd gastiert die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze beim krisengeschüttelten FC Grimma. Während die Gastgeber sportlich mit dem Rücken zur Wand stehen, will der RSV seine starke Form nutzen, um den Druck auf den Spitzenreiter SC Freital weiter zu erhöhen und den Zwei-Punkte-Rückstand zu verkürzen.

Die Vorzeichen für das Duell am Samstag um 14 Uhr könnten kaum gegensätzlicher sein: Hier der Tabellenzweite, dort der Tabellenvorletzte. Doch Patrick Hinze warnt davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen, insbesondere aufgrund des Untergrunds. „Wir waren ja gut gewappnet am letzten Wochenende gegen 1. SC 1911 Heiligenstadt, die stehen ja auch relativ weit unten in der Tabelle, aber haben natürlich auch gekämpft. Genauso wird es am Wochenende in Grimma sein, zumal wir da wahrscheinlich auf Rasen spielen“, erklärt der Coach des RSV Eintracht 1949. Für sein Team bedeutet das eine Umstellung: „Wieder eine ungewohnte Sache nach so langer Zeit auf Kunstrasen. Also sind wir auf der Hut und werden mit der richtigen Einstellung in das Spiel reingehen.“

Charaktertest gegen ein Team mit dem Rücken zur Wand

Der FC Grimma belegt derzeit mit lediglich 12 Punkten den 15. Tabellenplatz und benötigt im Abstiegskampf jeden Zähler. Diese Ausgangslage macht den Gegner brandgefährlich. „Wir wissen natürlich, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen und da alles raushauen werden“, betont Patrick Hinze. Um in Sachsen zu bestehen, fordert er von seinen Spielern absolute Mentalität: „Dementsprechend benötigen wir natürlich einen Top-Charakter, eine Top-Einstellung, eine gute Vorbereitung auf dieses Spiel, um dann wieder alles abrufen zu können.“ Das Ziel ist klar definiert: „Wir versuchen, da natürlich auch den nächsten Sieg zu landen.“

Sorgenfalten um Matthias Steinborn

Personell kann der RSV Eintracht 1949 weitestgehend aus dem Vollen schöpfen, auch wenn hinter einem Leistungsträger noch ein Fragezeichen steht. „Wir werden so weit alle Mann an Bord haben. Matthias Steinborn ist noch fraglich, ansonsten fahren wir mit einer ordentlichen Mannschaft wieder nach Grimma“, so der Trainer. Nach den Toren von Dominik Kruska und Arthur Ekallé im letzten Spiel gegen Heiligenstadt hofft die Eintracht, dass die Offensivabteilung auch in der Fremde wieder zuschlägt. Im Hinspiel gegen den FC Grimma, das torlos 0:0 endete, bissen sich die Stahnsdorfer trotz einer Gelb-Roten Karte für den Grimmaer Kevin Werner noch die Zähne aus.

Die Rückkehr der emotionalen Duelle

Historisch gesehen waren die Partien zwischen beiden Vereinen selten eine klare Angelegenheit. Abgesehen von einem deutlichen Erfolg im vergangenen Sommer erwartet Patrick Hinze wieder eine hochintensive Begegnung. „Ansonsten zu Grimma gibt es nur so viel zu sagen, dass wir immer enge Duelle hatten, außer im letzten Jahr im Sommer, wo alle Messen gesungen waren, wo wir relativ frei aufspielen konnten“, erinnert sich der Coach. Die aktuelle Tabellensituation lässt jedoch keinen Raum für Leichtigkeit: „Aber die Situation ist jetzt eine andere. Deswegen gehen wir wieder davon aus, dass es ein heißer Tanz wird.“

Das Fernduell um die Oberliga-Krone

In der Tabelle der NOFV-Oberliga Süd bleibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit 44 Punkten lauert der RSV Eintracht 1949 direkt hinter dem SC Freital (46 Punkte). Während Verfolger wie der VfB Germania Halberstadt bereits einen Respektabstand von acht Punkten auf den RSV haben, darf sich die Eintracht in Grimma keinen Ausrutscher erlauben. Mit der disziplinierten Defensive, die gegen Heiligenstadt kaum etwas zuließ, soll nun der Grundstein für den 14. Saisonsieg gelegt werden.