RSV Eintracht: "Das waren ganz enttäuschende Auftritte letzte Saison"

Der RSV Eintracht 1949 steckt in der NOFV-Oberliga Süd weiter in einer Serie von Unentschieden fest. Nach dem ersten Spieltag wartet die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze auf den zweiten Sieg. Am kommenden Samstag steht die nächste Herausforderung an: Das Auswärtsspiel beim Bischofswerdaer FV 08. Es ist ein Duell mit einer Mannschaft, die tief im Tabellenkeller steckt, aber für die Stahnsdorfer in der Vergangenheit ein unangenehmer Gegner war. „Wir haben weder im Hin- noch im Rückspiel gewonnen, das waren ganz enttäuschende Auftritte letzte Saison“, erinnert Hinze und macht klar: „Daher wollen wir eigentlich zeigen, dass wir das ändern wollen.“

Die Tabelle zeigt die Situation beider Mannschaften klar. Während der RSV Eintracht 1949 nach sechs Spieltagen mit acht Punkten auf Rang sieben liegt, kämpft der Bischofswerdaer FV 08 mit nur vier Punkten um den Anschluss. Der Rückstand auf das Mittelfeld ist bereits angewachsen, die Schiebocker stehen mit fünf erzielten Treffern und 15 Gegentoren am unteren Ende der Liga. Doch Hinze warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Bischofswerda, wir haben keine Ahnung, was da los ist, warum sie so wenig Punkte haben. Klar haben sie ein paar wichtige Spieler verloren, aber in Bischofswerda ist es nie angenehm zu spielen.“

Vor einer Woche hatte Eintracht im Heimspiel gegen den FC Grimma erneut die Möglichkeit, sich näher an die oberen Plätze heranzuschieben. Doch trotz drückender Überlegenheit in der ersten Halbzeit wollte kein Treffer gelingen. Chancen wurden reihenweise vergeben, am Ende stand ein 0:0 gegen den Tabellen-13. Der FC Grimma musste nach einer Gelb-Roten Karte für Kevin Werner sogar fast 20 Minuten in Unterzahl spielen, doch selbst daraus konnte Eintracht kein Kapital schlagen.

Die Lehren aus den letzten Wochen

Dass die Offensive das große Problem der Stahnsdorfer ist, hat sich nicht erst gegen Grimma gezeigt. Schon zuvor fehlte es an Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Hinze benennt es klar: „Dazu müssen wir Tore schießen. Kommen wir an die spielerischen Leistungen der letzten Wochen – außer Frankfurt – und treffen das Tor, werden wir in der Lage sein zu gewinnen.“ Der Coach will keinen Zweifel daran lassen, dass es an seiner Mannschaft liegt, den nächsten Schritt zu gehen. „Wir müssen und wollen gewinnen, es hängt nur von uns ab, so wie die letzten Wochen auch.“

Kader komplett, aber Einstellung gefordert

Positiv ist, dass der Trainer personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Kadertechnisch sind alle Spieler verfügbar“, bestätigt Hinze. Dennoch richtet er den Blick weniger auf taktische oder personelle Fragen, sondern auf die Basics: „Aber ganz wichtig ist: Selbstmitleid hilft nicht, sondern Dinge verändern und machen. Sich mehr konzentrieren als zuletzt. Es sind nur Kleinigkeiten, die oft nicht ernst genommen werden, sowohl im Training als auch in der Vorbereitung auf ein Spiel.“ Für ihn steht fest: „Wenn ich Sportler bin, muss ich gewinnen wollen, ich muss es erzwingen und kann Dinge nicht einfach geschehen lassen.“

Die Herausforderung in Bischofswerda

Auch wenn der Bischofswerdaer FV 08 im Tabellenkeller steht, wird es für die Stahnsdorfer alles andere als einfach. Schon in der vergangenen Saison tat sich Eintracht schwer, gegen die Sachsen zu bestehen. Hinze weiß, dass seine Mannschaft eine andere Einstellung zeigen muss, um diesmal erfolgreich zu sein: „Geben wir in den Basics alles, werden wir siegen.“ Es ist eine klare Ansage an sein Team, die sowohl Selbstvertrauen als auch Forderung ausdrückt.

Die Bedeutung des Spiels für die Saison

Nach sechs Spielen steht die Bilanz bei einem Sieg, fünf Unentschieden und keiner Niederlage. Das zeigt, dass Eintracht schwer zu schlagen ist, aber auch zu oft den entscheidenden Schritt nicht macht. In Bischofswerda soll diese Serie nun gebrochen werden. Mit einem Sieg würde Eintracht nicht nur die eigenen Ambitionen untermauern, sondern auch das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken. Denn die Konkurrenz an der Spitze hat bereits einen kleinen Vorsprung herausgespielt, und jeder weitere Punktverlust könnte die Lücke größer werden lassen.