RSV Eintracht beim Schlusslicht, Abstiegsgipfel in Stendal

Vor dem 25. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verdichtet sich die Lage an beiden Enden der Tabelle spürbar. RSV Eintracht 1949 steht an der Spitze mit 54 Punkten, doch SC Freital, VfB Germania Halberstadt und VFC Plauen lauern mit Nachdruck. Im Keller wird die Luft für Heiligenstadt, Grimma und Lok Stendal immer dünner. Nach dem vergangenen Spieltag und den Nachholspielen unter der Woche ist klar: Viele Mannschaften gehen mit frischem Schwung oder offenem Druck in diese Runde.
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Das Hinspiel gewann Freital mit 2:0. Auch deshalb ist die Ausgangslage für die Gastgeber unerquicklich. Freital muss im Rennen um die Spitze nachlegen, um den Abstand zu RSV Eintracht 1949 nicht größer werden zu lassen. Heiligenstadt dagegen braucht jeden Punkt, um im Tabellenkeller nicht endgültig den Anschluss zu verlieren. Gerade solche Spiele tragen eine besondere Spannung in sich: oben die Pflicht, unten der nackte Überlebenswille.
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Für Wernigerode ist diese Partie die Chance, gegen die beste Mannschaft der Liga ein Zeichen zu setzen. Für RSV Eintracht 1949 zählt in dieser Saisonphase fast nur noch der nächste Schritt. Jeder Punktverlust könnte das Titelrennen wieder öffnen. Genau das macht dieses Spiel so reizvoll: ein Gastgeber, der sich aus dem unteren Mittelfeld nach oben arbeiten will, gegen einen Spitzenreiter, der sich keine Nachlässigkeit erlauben darf.
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Für Sandersdorf geht es darum, sich weiter von den gefährdeten Bereichen fernzuhalten. Auerbach hat dagegen die obere Tabellenhälfte fest im Blick und kann mit einem weiteren Erfolg Druck auf das Spitzentrio ausüben. Die Gäste bringen die bessere tabellarische Ausgangslage mit, doch Sandersdorf hat unter der Woche gezeigt, dass die Mannschaft in umkämpften Partien nicht leicht zu knacken ist. Es ist ein Spiel, das nach einem harten, zähen Abend riecht.
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Das Hinspiel endete 1:1, und genau das unterstreicht die Brisanz dieser Begegnung. Halberstadt will im Titel- und Spitzengeschäft dranbleiben, Krieschow sucht nach einer Antwort auf den jüngsten Rückschlag. Für die Gastgeber ist es ein Charaktertest, für die Gäste eine Pflichtaufgabe mit Risiko. Denn wer oben mitmischen will, muss gerade in solchen Auswärtsspielen die Nerven behalten und die eigenen Ansprüche auch unter Druck bestätigen.
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Das Hinspiel gewann Grimma mit 3:2. Für Glauchau ist das nun die Chance, die damalige Niederlage zu korrigieren und sich im gesicherten Mittelfeld zu behaupten. Grimma wiederum braucht dringend Punkte, um im Abstiegskampf nicht weiter abzurutschen. Zwischen beiden Teams liegt in der Tabelle ein spürbarer Abstand, doch gerade der Druck auf die Gäste kann aus diesem Duell eine nervöse, intensive Angelegenheit machen.
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Das Hinspiel gewann Halle mit 3:0. Für Plauen ist diese Partie also auch eine Revanchechance. Beide Mannschaften kommen mit Rückenwind, beide haben Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte. Plauen kann mit einem Heimsieg weiter Druck auf die vorderen Plätze ausüben, Halle seinerseits den Abstand verkürzen. Solche Spiele wirken im April oft doppelt schwer, weil jeder Punkt plötzlich eine ganz andere Wucht entfaltet.
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Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Bautzen, das 5:0 gewann. Für Rudolstadt ist diese Begegnung deshalb eine Bewährungsprobe und eine Chance zur Korrektur. Bautzen dagegen kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte weiter festigen. Gerade für die Gastgeber hat dieses Spiel hohes Gewicht, weil jeder Zähler im unteren Bereich der Tabelle zählt und weil schwere Niederlagen aus der Hinrunde oft lange nachhallen.
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Das Hinspiel gewann Bischofswerda mit 3:1. Für Lok Stendal ist dieses Heimspiel deshalb von enormer Bedeutung, weil ein Sieg den Rückstand auf einen direkten Konkurrenten verkürzen würde. Bischofswerda kann sich dagegen mit einem Auswärtserfolg etwas Luft verschaffen. Hier geht es nicht um Glanz, sondern um Widerstand, Nervenstärke und die Frage, wer in der entscheidenden Saisonphase dem Druck eher standhält.
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