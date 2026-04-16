RSV Eintracht beim Schlusslicht, Abstiegsgipfel in Stendal NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht auf den 25. Spieltag. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst-Dieter Koch

Vor dem 25. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd verdichtet sich die Lage an beiden Enden der Tabelle spürbar. RSV Eintracht 1949 steht an der Spitze mit 54 Punkten, doch SC Freital, VfB Germania Halberstadt und VFC Plauen lauern mit Nachdruck. Im Keller wird die Luft für Heiligenstadt, Grimma und Lok Stendal immer dünner. Nach dem vergangenen Spieltag und den Nachholspielen unter der Woche ist klar: Viele Mannschaften gehen mit frischem Schwung oder offenem Druck in diese Runde.

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1. SC 1911 Heiligenstadt steckt als Tabellenletzter mit 16 Punkten tief im Abstiegskampf. Das 1:1 zuletzt beim Bischofswerdaer FV 08 war zwar ein Lebenszeichen, reicht aber in der Gesamtlage kaum aus. SC Freital kam am vergangenen Spieltag zu einem wilden 3:3 gegen Rudolstadt und reist als Tabellenzweiter mit 50 Punkten an. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch für Heiligenstadt geht es längst um weit mehr als nur um einen normalen Heimauftritt.

Das Hinspiel gewann Freital mit 2:0. Auch deshalb ist die Ausgangslage für die Gastgeber unerquicklich. Freital muss im Rennen um die Spitze nachlegen, um den Abstand zu RSV Eintracht 1949 nicht größer werden zu lassen. Heiligenstadt dagegen braucht jeden Punkt, um im Tabellenkeller nicht endgültig den Anschluss zu verlieren. Gerade solche Spiele tragen eine besondere Spannung in sich: oben die Pflicht, unten der nackte Überlebenswille. ---



FC Einheit Wernigerode steht mit 26 Punkten auf Rang elf und musste zuletzt beim 0:2 gegen Auerbach einen Rückschlag hinnehmen. RSV Eintracht 1949 setzte dagegen mit dem 3:1 gegen Glauchau ein weiteres starkes Signal und führt die Liga mit 54 Punkten an. Die Gäste reisen also als Tabellenführer an, doch das Hinspiel mahnt zur Vorsicht: Damals setzte sich RSV Eintracht 1949 zwar mit 3:1 durch, bekam aber auch den Widerstand des Gegners deutlich zu spüren. FC Einheit Wernigerode steht mit 26 Punkten auf Rang elf und musste zuletzt beim 0:2 gegen Auerbach einen Rückschlag hinnehmen. RSV Eintracht 1949 setzte dagegen mit dem 3:1 gegen Glauchau ein weiteres starkes Signal und führt die Liga mit 54 Punkten an. Die Gäste reisen also als Tabellenführer an, doch das Hinspiel mahnt zur Vorsicht: Damals setzte sich RSV Eintracht 1949 zwar mit 3:1 durch, bekam aber auch den Widerstand des Gegners deutlich zu spüren. Für Wernigerode ist diese Partie die Chance, gegen die beste Mannschaft der Liga ein Zeichen zu setzen. Für RSV Eintracht 1949 zählt in dieser Saisonphase fast nur noch der nächste Schritt. Jeder Punktverlust könnte das Titelrennen wieder öffnen. Genau das macht dieses Spiel so reizvoll: ein Gastgeber, der sich aus dem unteren Mittelfeld nach oben arbeiten will, gegen einen Spitzenreiter, der sich keine Nachlässigkeit erlauben darf. ---

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf VfB Auerbach 1906 Auerbach 14:00 PUSH



SG Union Sandersdorf steht mit 26 Punkten auf Rang zehn und blieb in der Englischen Woche stabil: Erst das 1:3 in Halberstadt, dann das 0:0 im Nachholspiel bei Lok Stendal. VfB Auerbach 1906 gewann zuletzt 2:0 in Wernigerode und liegt mit 40 Punkten auf Platz fünf. Das Hinspiel endete torlos. Schon das zeigt, dass dieses Duell von Widerstand, Geduld und engem Verlauf geprägt sein kann. SG Union Sandersdorf steht mit 26 Punkten auf Rang zehn und blieb in der Englischen Woche stabil: Erst das 1:3 in Halberstadt, dann das 0:0 im Nachholspiel bei Lok Stendal. VfB Auerbach 1906 gewann zuletzt 2:0 in Wernigerode und liegt mit 40 Punkten auf Platz fünf. Das Hinspiel endete torlos. Schon das zeigt, dass dieses Duell von Widerstand, Geduld und engem Verlauf geprägt sein kann. Für Sandersdorf geht es darum, sich weiter von den gefährdeten Bereichen fernzuhalten. Auerbach hat dagegen die obere Tabellenhälfte fest im Blick und kann mit einem weiteren Erfolg Druck auf das Spitzentrio ausüben. Die Gäste bringen die bessere tabellarische Ausgangslage mit, doch Sandersdorf hat unter der Woche gezeigt, dass die Mannschaft in umkämpften Partien nicht leicht zu knacken ist. Es ist ein Spiel, das nach einem harten, zähen Abend riecht. ---

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow VfB Germania Halberstadt Halberstadt 14:00 PUSH



VfB 1921 Krieschow belegt mit 31 Punkten Rang acht und kassierte zuletzt beim 1:3 in Halle einen Dämpfer. Hinzu kam dort eine Rote Karte, die das Spiel zusätzlich belastete. VfB Germania Halberstadt dagegen gewann 3:1 gegen Sandersdorf und schob sich mit 46 Punkten auf Rang drei. Damit treffen hier zwei Teams aufeinander, deren Stimmungslage kaum unterschiedlicher sein könnte. VfB 1921 Krieschow belegt mit 31 Punkten Rang acht und kassierte zuletzt beim 1:3 in Halle einen Dämpfer. Hinzu kam dort eine Rote Karte, die das Spiel zusätzlich belastete. VfB Germania Halberstadt dagegen gewann 3:1 gegen Sandersdorf und schob sich mit 46 Punkten auf Rang drei. Damit treffen hier zwei Teams aufeinander, deren Stimmungslage kaum unterschiedlicher sein könnte. Das Hinspiel endete 1:1, und genau das unterstreicht die Brisanz dieser Begegnung. Halberstadt will im Titel- und Spitzengeschäft dranbleiben, Krieschow sucht nach einer Antwort auf den jüngsten Rückschlag. Für die Gastgeber ist es ein Charaktertest, für die Gäste eine Pflichtaufgabe mit Risiko. Denn wer oben mitmischen will, muss gerade in solchen Auswärtsspielen die Nerven behalten und die eigenen Ansprüche auch unter Druck bestätigen. ---

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr VfB Empor Glauchau VfB Glauchau FC Grimma FC Grimma 13:30 PUSH



VfB Empor Glauchau steht mit 27 Punkten auf Rang neun und verlor zuletzt 1:3 bei RSV Eintracht 1949. FC Grimma erlebte dagegen völlig gegensätzliche Tage: erst das 5:2 gegen Lok Stendal, dann unter der Woche die deutliche 0:3-Heimniederlage gegen VFC Plauen. Mit 19 Punkten bleibt Grimma tief unten im Keller. Das macht dieses Spiel für die Gäste zu einer Partie mit enormem Gewicht. VfB Empor Glauchau steht mit 27 Punkten auf Rang neun und verlor zuletzt 1:3 bei RSV Eintracht 1949. FC Grimma erlebte dagegen völlig gegensätzliche Tage: erst das 5:2 gegen Lok Stendal, dann unter der Woche die deutliche 0:3-Heimniederlage gegen VFC Plauen. Mit 19 Punkten bleibt Grimma tief unten im Keller. Das macht dieses Spiel für die Gäste zu einer Partie mit enormem Gewicht. Das Hinspiel gewann Grimma mit 3:2. Für Glauchau ist das nun die Chance, die damalige Niederlage zu korrigieren und sich im gesicherten Mittelfeld zu behaupten. Grimma wiederum braucht dringend Punkte, um im Abstiegskampf nicht weiter abzurutschen. Zwischen beiden Teams liegt in der Tabelle ein spürbarer Abstand, doch gerade der Druck auf die Gäste kann aus diesem Duell eine nervöse, intensive Angelegenheit machen. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VfL Halle 1896 VfL Halle 96 14:00 live PUSH



VFC Plauen hat in den vergangenen Tagen ein starkes Zeichen gesetzt. Nach dem 1:1 in Bautzen folgte unter der Woche ein klares 3:0 bei Grimma. Mit 44 Punkten liegt der Absteiger auf Rang vier und ist wieder dicht an der Spitzengruppe dran. VfL Halle 1896 gewann zuletzt 3:1 gegen Krieschow und steht mit 37 Punkten auf Platz sechs. Dieses Duell verspricht damit Qualität und eine klare sportliche Bedeutung. VFC Plauen hat in den vergangenen Tagen ein starkes Zeichen gesetzt. Nach dem 1:1 in Bautzen folgte unter der Woche ein klares 3:0 bei Grimma. Mit 44 Punkten liegt der Absteiger auf Rang vier und ist wieder dicht an der Spitzengruppe dran. VfL Halle 1896 gewann zuletzt 3:1 gegen Krieschow und steht mit 37 Punkten auf Platz sechs. Dieses Duell verspricht damit Qualität und eine klare sportliche Bedeutung. Das Hinspiel gewann Halle mit 3:0. Für Plauen ist diese Partie also auch eine Revanchechance. Beide Mannschaften kommen mit Rückenwind, beide haben Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte. Plauen kann mit einem Heimsieg weiter Druck auf die vorderen Plätze ausüben, Halle seinerseits den Abstand verkürzen. Solche Spiele wirken im April oft doppelt schwer, weil jeder Punkt plötzlich eine ganz andere Wucht entfaltet. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 PUSH



FC Einheit Rudolstadt holte beim spektakulären 3:3 in Freital einen bemerkenswerten Punkt und steht nun mit 25 Zählern auf Rang zwölf. FSV Budissa Bautzen spielte zunächst 1:1 gegen Plauen, ehe unter der Woche ein spätes 2:1 gegen den Bischofswerdaer FV 08 folgte. Mit 34 Punkten rangieren die Gäste auf Platz sieben. Die jüngsten Ergebnisse zeigen: Beide Teams kommen mit Energie, aber auch mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen in dieses Spiel. FC Einheit Rudolstadt holte beim spektakulären 3:3 in Freital einen bemerkenswerten Punkt und steht nun mit 25 Zählern auf Rang zwölf. FSV Budissa Bautzen spielte zunächst 1:1 gegen Plauen, ehe unter der Woche ein spätes 2:1 gegen den Bischofswerdaer FV 08 folgte. Mit 34 Punkten rangieren die Gäste auf Platz sieben. Die jüngsten Ergebnisse zeigen: Beide Teams kommen mit Energie, aber auch mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen in dieses Spiel. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Bautzen, das 5:0 gewann. Für Rudolstadt ist diese Begegnung deshalb eine Bewährungsprobe und eine Chance zur Korrektur. Bautzen dagegen kann mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte weiter festigen. Gerade für die Gastgeber hat dieses Spiel hohes Gewicht, weil jeder Zähler im unteren Bereich der Tabelle zählt und weil schwere Niederlagen aus der Hinrunde oft lange nachhallen. ---