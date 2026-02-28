RSV Eintracht: "Beim 1:1 zur Halbzeit wurde es ein bisschen lauter"

Die Partie begann für die Hausherren nach Maß. Bereits in der 2. Spielminute verwandelte Matthias Steinborn einen Foulelfmeter sicher zur frühen 1:0-Führung. Doch die frühe Freude barg Gefahren, wie Trainer Patrick Hinze nach dem Abpfiff analysierte: „Es war eine schwere Aufgabe. Das war uns vorher bewusst. Wir haben sehr gut ins Spiel reingefunden. Allerdings war das rein psychologisch nicht so gut, so früh zu führen.“ Die Gäste zeigten sich vom frühen Schock unbeeindruckt. „Auerbach kam nach dem 1:0 besser ins Spiel rein und hatte dann eine Anzahl von Standardsituationen, wo wir dann schon sagten: Okay, irgendeiner wird schon mal drinnen landen“, so Patrick Hinze weiter.

Der bittere Ausgleich vor dem Pausenpfiff

Die Befürchtungen des Trainers sollten sich kurz vor dem Seitenwechsel bewahrheiten. Nach einer Ecke für den VfB Auerbach 1906 unterlief Aleksandar Bilbija ein unglückliches Eigentor zum 1:1-Ausgleich (43.). Es war die Quittung für eine Phase, in der die Gäste den Druck stetig erhöht hatten. Mit diesem Unentschieden ging es in die Kabinen, wo es bei den Gastgebern deutlich wurde. „Beim 1:1 zur Halbzeit wurde es ein bisschen lauter dann und wir haben ein bisschen mehr Intensität gefordert und gewünscht“, verriet Patrick Hinze über die Ansprache an sein Team.

Ein überraschender Nackenschlag in der Drangphase

Nach dem Wiederanpfiff wirkte der RSV Eintracht 1949 zunächst gefestigter. Die Mannschaft kam laut ihrem Trainer „besser aus der Halbzeit raus, hatte ein bisschen mehr vom Spiel, war griffiger“. Doch mitten in diese verbesserte Phase hinein folgte der nächste Schock. In der 65. Minute erzielte Cedric Graf das 1:2 für Auerbach. Für Patrick Hinze kam dieser Treffer unerwartet: „Wir fangen uns dann überraschenderweise das 1:2 in einer Phase, wo man es hätte nicht erwarten müssen von Auerbach.“ In der Folge wackelte der RSV bedenklich, da Auerbach auf die Entscheidung drängte. „Auerbach hatte dann aber auch die Chance zum 1:3, diese nutzten sie nicht. Sie hatten dann zwei, drei Chancen zum 1:3, nutzten sie nicht“, rekapitulierte der Coach die brenzlige Situation.

Taktische Umstellung und die Wende durch Tom Fron

Doch der RSV fand die richtigen Mittel. „Wir haben umgestellt, kamen dann mehr über lange Bälle und zweite Bälle und wurden dann belohnt mit einer guten Energieleistung zum Ausgleich“, erklärte Patrick Hinze. In der 81. Minute war es schließlich Tom Fron, der den vielumjubelten 2:2-Ausgleich erzielte und die Hoffnung auf den Sieg zurückbrachte.

Saheed Mustapha krönt die Willensleistung

Die Eintracht gab sich mit dem Remis nicht zufrieden und drückte weiter. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich schlug die Stunde von Saheed Mustapha. In der 85. Minute erzielte er den Treffer zum 3:2-Endstand und versetzte den Anhang in Jubel. Für den Trainer war dieser Erfolg ein Sieg der Mentalität: „Mustapha danach zum 3:2 war dann eine Willensfrage. Eine Willensfrage, Willensleistung. Aber ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment geben: Nach dem 1:2, nach dem Nackenschlag, dass man dann wieder zurückkommt und das Spiel dreht, war sehr, sehr positiv.“

Glückliche Tabellenführer mit Redebedarf

Trotz der Freude über die drei Punkte blieb Patrick Hinze in seiner Analyse sachlich. Er erkannte die Qualität des Gegners an, der alles abverlangt hatte. „So viele Spiele davon braucht man halt nicht. Allerdings war es nicht unser bestes Spiel, muss man auch sagen, hätte auch anders laufen können gegen eine gute Auerbacher Mannschaft, die sehr defensiv und sehr gut eingestellt war und immer gefährlich nach vorne kam“, bilanzierte er.

Dennoch überwog der Stolz auf den errungenen Erfolg: „Am Ende haben wir das eine Tor mehr uns vielleicht ein bisschen verdient, weil wir dran geglaubt haben, aber sind auch glücklich, weil wir wussten, wie schwer die Aufgabe heute wird.“ Mit 41 Punkten steht der RSV nun einen Zähler vor dem SC Freital. Die nächste Aufgabe wartet am Samstag, 07.03.2026, um 14 Uhr im Heimspiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.