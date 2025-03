RSV Eintracht: „Alle kennen die Brisanz der Situation nach dem Erfolg“

Spitzenteam gegen Abstiegskandidat

Der RSV Eintracht 1949 führt die Oberliga-Tabelle mit 41 Punkten aus 20 Spielen (13 Siege, 2 Remis, 5 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 43:19 an. Verfolger sind unter anderem die Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg (39 Punkte) und der VfB 1921 Krieschow (36 Punkte).

Der FC Einheit Rudolstadt befindet sich hingegen im Abstiegskampf. Mit 19 Punkten aus 21 Spielen liegt das Team auf Rang 14 der Tabelle, das Torverhältnis steht bei 29:40. Trotz der Tabellenkonstellation warnt RSV-Trainer Patrick Hinze vor der Aufgabe: "Rudolstadt steht zwar unten, aber sie hatten immer knappe Ergebnisse zu vermelden. Daher wartet eine harte Aufgabe vor uns."

Hinspiel-Niederlage als Warnung

Im Hinspiel unterlag der RSV Eintracht 1949 mit 2:3 in Rudolstadt. Die Tore für den RSV erzielten Tim Göth (66.) und Ernes Matjaz (69.), für Rudolstadt waren Marco Riemer (12.), Maximilian Schlegel per Foulelfmeter (57.) und Ron Wachs (84.) erfolgreich. Das Spiel war von intensiven Szenen geprägt. In der 98. Minute sah Luca Krüsemann die Gelb-Rote Karte, Rudolstadts Torwart Maurice Geenen wurde mit Rot vom Platz gestellt. "Wir haben in Rudolstadt verloren, das wollen wir wieder gut machen", betont Hinze vor dem Rückspiel.

Alle Spieler einsatzbereit

Nach dem historischen Halbfinalsieg im Landespokal gegen den zwei Ligen höher spielenden Drittligisten FC Energie Cottbus mit 3:1 nach Elfmeterschießen ist die Stimmung beim RSV Eintracht 1949 entsprechend gut. Trainer Patrick Hinze blickt dennoch fokussiert auf die Ligapartie: "Alle Mann sind an Bord, alle kennen die Brisanz der Situation nach dem Erfolg letzte Woche. Wir müssen hochkonzentriert ans Werk gehen und nicht denken, uns fliegt alles zu."

Ausgangslage und Bedeutung

Ein Sieg gegen Rudolstadt würde dem RSV Eintracht 1949 helfen, die Tabellenführung zu behaupten und den Abstand zu den Verfolgern zu wahren. Nach dem Pokalerfolg soll nun auch in der Liga Konstanz bewiesen werden.

Das Spiel am Sonntag bietet zudem die Chance, eine der bisherigen fünf Saisonniederlagen auszumerzen – die Mannschaft ist gewarnt und vorbereitet.