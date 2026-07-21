RSV Eintracht 1949: Zwei Mittelfeld-Talente verstärken den Kader

– Foto: Stefan Fiebiger

Der RSV Eintracht 1949 stellt die Weichen für die Zukunft und gewinnt unmittelbar vor dem mit Spannung erwarteten Saisonauftakt zwei hochveranlagte Nachwuchsspieler für das Mittelfeld. Mit dem erst 17-jährigen Yassin Boulehris vom Berliner AK 07 und dem 19-jährigen Luis Pohlenz vom FC Erzgebirge Aue sichert sich der Aufsteiger wichtige Verstärkungen für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Nordost. Beide Akteure bringen aus ihren Juniorenstationen eine fundierte Ausbildung mit nach Stahnsdorf.

Mit spürbarer Begeisterung vermeldet der RSV Eintracht 1949 den Wechsel von Yassin Boulehris auf die Zille. Der erst 17-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der U19 DFB-Nachwuchsliga von der U19 des Berliner AK 07 nach Stahnsdorf. Boulehris durchlief in der Vergangenheit bereits verschiedene Berliner Auswahlmannschaften und hat nun beim RSV die große Chance, im Männerbereich Fuß zu fassen und sich auf der höheren Ebene zu beweisen.

Wertvolle Ausbildung aus Leipzig und Aue

Ebenfalls neu auf der Zille begrüßt der Verein den 19-jährigen zentralen Mittelfeldspieler Luis Pohlenz, der vom FC Erzgebirge Aue zum RSV Eintracht 1949 stößt. Pohlenz genießt eine sehr gute fußballerische Grundschule, da er im Nachwuchsleistungszentrum bei RB Leipzig ausgebildet wurde. In seiner Leipziger Zeit feierte er beachtliche Erfolge und gewann unter anderem zwei Mal den Sachsenpokal der Junioren.

Erfolgreiche Jahre im Nachwuchs von Erzgebirge Aue

Zur Saison 2023 schloss sich der defensive und gestaltende Mittelfeldakteur dem FC Erzgebirge Aue an. Dort feierte er weitere Meilensteine in seiner jungen Laufbahn: Mit der U17 schaffte er den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga. In der Folge entwickelte er sich in Aue weiter und gehörte in der U19 fest zur Stammmannschaft, bevor nun der finale Schritt zum RSV Eintracht 1949 erfolgte.

Der Countdown zum Regionalliga-Auftakt läuft

Die Verstärkungen im Mittelfeld kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, denn der Fokus gilt nun voll und ganz dem bevorstehenden Punktspielstart. Am Samstag, dem 25. Juli 2026, läutet der RSV Eintracht 1949 die neue Spielzeit in der Regionalliga Nordost ein. Die Mannschaft tritt um 14 Uhr zum Auswärtsspiel beim BFC Preussen an, um die ersten Zähler der neuen Saison einzufahren.