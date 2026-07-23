RSV Eintracht 1949: Zugang mit Tempo und Regionalligaerfahrung

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Der RSV Eintracht 1949 rüstet sich auf den letzten Drücker für die bevorstehende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost. Mit Nathanael Kukanda stößt ein 23-jähriger Offensivakteur auf die Zille, der nicht nur bei einer namhaften Adresse ausgebildet wurde, sondern auch bereits reichlich Erfahrung in der Regionalliga vorweisen kann. Direkt vor dem ersten Spieltag gewinnt der Kader des Aufsteigers somit spürbar an Dynamik und Breite.

In der Pressemitteilung des Vereins wird die Verpflichtung des neuen Hoffnungsträgers freudig verkündet. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es komplett: „Ab sofort läuft der 23-jährige Nathanael Kukanda für uns auf. Ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli bringt er schon ordentlich Regionalligaerfahrung mit. Im Jahr 2024 wechselte er in die dritthöchste österreichische Spielklasse, im Februar 26 ging es dann zurück nach Deutschland in die Oberliga Hamburg. Kukanda überzeugte mit seinem Tempo in der Vorbereitung, seine drei Brüder sind ebenfalls aktive Fußballer.“

Die fundamentale Ausbildung bei den Kiezkickern

Der fußballerische Werdegang von Kukanda ist eng mit dem Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli verknüpft. In der U19-Bundesliga bestritt er in der abgebrochenen Saison 2020/2021 vier Partien. In der darauffolgenden Spielzeit 2021/2022 stand er in neun U19-Bundesligaspielen auf dem Rasen, wobei ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. In der gleichen Saison sammelte er bereits im Herrenbereich erste Erfahrungen und absolvierte in der Herbstphase 2021 ein Spiel sowie in der Abstiegsrunde 2021/2022 zwei weitere Begegnungen für den FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord.

Erfahrungen im Herrenbereich und der Schritt nach Hamburg

In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich der Außenbahnspieler beim FC St. Pauli II schrittweise weiter. In der Saison 2022/2023 verbuchte er 19 Einsätze in der Regionalliga Nord, ehe in der Spielzeit 2023/2024 noch einmal acht Einsätze folgten. Nach seinem Intermezzo in der dritthöchsten österreichischen Spielklasse im Jahr 2024 schloss er sich im Februar 2026 dem TuS Dassendorf an. In der Oberliga Hamburg absolvierte Kukanda in der zurückliegenden Saison 2025/2026 elf Spiele. Nun folgt für den schnellen Akteur das nächste Kapitel in Stahnsdorf.

Der mit Vorfreude erwartete Saisonauftakt

Der Transfer bringt pünktlich vor dem ersten Pflichtspiel zusätzliche Energie in das Team. Am Samstag, dem 25. Juli 2026, startet der RSV Eintracht 1949 in die neue Regionalliga-Saison. Die Mannschaft reist zum BFC Preussen, wo um 14 Uhr der Anpfiff ertönt und das Team um die ersten Punkte der Spielzeit kämpfen wird.