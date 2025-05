RSV Eintracht 1949: "Wollen locker und mit Spaß drei Punkte holen"

Rückenwind aus Neuruppin

Vier Tage liegt der größte Erfolg der Vereinsgeschichte zurück. Mit 1:0 bezwang die Eintracht den VfB 1921 Krieschow im Finale des Landespokals Brandenburg und qualifizierte sich erstmals für den DFB-Pokal. Die Belohnung: Stolz, ein Titel – und eine große Portion Selbstvertrauen. Trainer Patrick Hinze ist bewusst, wie viel dieser Triumph für seine Mannschaft bedeutet: „Die Pokalhelden wollen noch zwei Siege holen.“ Damit sind die Spiele gegen Grimma und zum Abschluss in Zorbau gemeint – zwei Partien, die der RSV zu einer gelungenen Saison abrunden will.

Hinze rotiert – Bilbija gesperrt

Für die Partie gegen Grimma kündigt Patrick Hinze personelle Veränderungen an: „Wir werden viel rotieren.“ Damit soll auch den Spielern eine Bühne geboten werden, die im Pokalfinale nicht von Beginn an auf dem Platz standen. Definitiv fehlen wird Aleksandar Bilbija, der nach seiner Roten Karte im Ligaspiel für drei Partien gesperrt wurde. „Alle anderen sind an Bord“, bestätigt der Coach – eine komfortable Ausgangslage, die Eintracht in die Lage versetzt, das Spiel trotz Änderungen strukturiert und zielorientiert anzugehen.

Grimma als Gegner mit Spielwitz und Erfahrung

Der FC Grimma reist als Tabellenzehnter nach Stahnsdorf. Die Mannschaft hat mit 34 Punkten den Klassenerhalt schon sicher. Für Hinze ist klar: Auch wenn es um nichts mehr geht, ist ein konzentrierter Auftritt gefragt. „Wir wollen das Spiel nutzen, um unseren Rhythmus beizubehalten und gleichzeitig Spaß zu haben.“ Gerade vor heimischem Publikum will der RSV zeigen, dass der Pokalsieg kein Ausnahmezustand war, sondern Ausdruck der eigenen Entwicklung.

Spannung um Rang vier

In der Tabelle ist Eintracht punktgleich mit Auerbach und Halberstadt (je 48 Zähler) und liegt damit auf Rang vier. Mit einem Sieg gegen Grimma könnte das Team den Rückstand auf Platz drei vorringern – ein schönes Signal im Schlussspurt. Auch wenn die ganz großen Ziele in der Liga nicht mehr erreichbar sind, geht es für die Mannschaft von Patrick Hinze darum, sich ordentlich zu verabschieden und die Pokal-Euphorie mit Ergebnissen zu untermauern. „Die Stimmung ist hervorragend, aber wir wollen sie auch sportlich untermauern“, so Hinze.

Ein Spiel mit Leichtigkeit – aber klarem Ziel

Das Nachholspiel gegen Grimma ist für den RSV Eintracht 1949 keine lästige Pflicht, sondern ein willkommener Rahmen, um mit Spielfreude und Selbstvertrauen aufzutreten. Trainer Patrick Hinze hat die Marschroute klar formuliert: Rotation ja, aber ohne den sportlichen Anspruch aus den Augen zu verlieren. Mit dem Rückenwind des Pokalerfolgs, einem breiten Kader und der Euphorie im Verein will die Eintracht zeigen, dass sie auch nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte noch hungrig ist. Das Ziel ist klar: ein Heimsieg zum Auftakt der finalen Spielwoche.