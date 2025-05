RSV Eintracht 1949: "Wir wollen unser Level weiter halten"

Hinze lobt Auerbach und Trainer Köhler

Trainer Patrick Hinze weiß, dass mit dem VfB Auerbach ein anspruchsvoller Gegner nach Stahnsdorf kommt. „Eine gute Mannschaft, kompakte Mannschaft, die eine solide Saison spielt“, sagt der Eintracht-Coach. Hinze hebt dabei vor allem die Handschrift des gegnerischen Trainers hervor: „Ich glaube, dass sie mit einem sehr guten Trainer versorgt sind. Sven Köhler ist ein guter Trainer, ein erfahrener Trainer, der die Mannschaft stabil aufgebaut hat, sich nochmal ein bisschen verstärkt im Winter.“

Das Ziel ist klar: den zweiten Platz sichern

Nach oben ist für den RSV nichts mehr möglich – dafür hat der 1. FC Magdeburg II mit nunmehr 60 Punkten aus 25 Spielen einen zu großen Vorsprung aufgebaut. Für Hinze und sein Team bedeutet das aber keineswegs, den Rest der Saison locker auslaufen zu lassen: „Für uns heißt es natürlich Erfolgserlebnisse sammeln, wollen natürlich weiter Gas geben, das Level halten und versuchen natürlich ganz klar, das Spiel zu gewinnen.“ Mit derzeit 47 Punkten liegt Eintracht nur einen Zähler vor Krieschow und zwei Punkte vor Halle. Jeder Punkt zählt also im Kampf um den Vize-Meistertitel.

Alle Spieler sind einsatzbereit

Für das Heimspiel gegen Auerbach kann Patrick Hinze personell aus dem Vollen schöpfen: „Wir haben soweit alle Spieler im Kader oder zur Verfügung für den Kader. Schauen wir mal, für wen wir uns da entscheiden.“ Die Rückkehr mehrerer Stammkräfte in den vergangenen Wochen sorgt für Optionen, vor allem im zentralen Mittelfeld und im Angriff. Diese Flexibilität möchte das Trainerteam nun auch taktisch nutzen, ohne den Fokus auf das Wesentliche zu verlieren.

Rückblick auf das Hinspiel

An das Hinspiel in Auerbach erinnert man sich in Stahnsdorf mit gemischten Gefühlen. Damals rettete Ernes Matjaz mit einem Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) wenigstens noch einen Punkt beim 1:1. Mathis Fritz Frohberg hatte Auerbach früh in Führung gebracht (15.), und erst in der Schlussphase gelang es der Eintracht, Druck aufzubauen. Am morgigen Samstag nun soll von Beginn an mehr Präsenz und Struktur auf dem Platz sichtbar werden.

Auerbach mit stabilem Saisonverlauf

Der VfB Auerbach 1906 rangiert derzeit mit 39 Punkten auf Rang sieben. Die Bilanz: zehn Siege, neun Unentschieden, sechs Niederlagen – dazu ein solides Torverhältnis von 44:34. Gerade defensiv präsentiert sich das Team von Sven Köhler meist stabil, was auch den Trainer des RSV beeindruckt: „Stabil aufgebaut“, betont Hinze, „und wie gesagt, mit einem erfahrenen Coach, der weiß, wie man eine Mannschaft strukturiert.“

Ein Spiel mit sportlicher Lockerheit

Trotz aller Zielsetzungen soll das Spiel gegen Auerbach nicht von Druck geprägt sein. „Es wird ein spannendes Spiel mit einer gewissen Lockerheit, wenn nach oben nichts mehr geht und nach unten nichts mehr geht“, erklärt Hinze. Er hofft auf ein offenes, offensiv geführtes Spiel – von beiden Seiten: „Ich hoffe auch auf viele Offensivaktionen beider Mannschaften. Mit dem besseren Ende für uns.“

Wetter, Stadion, Motivation – alles spricht für ein gutes Spiel

Nicht nur sportlich, auch atmosphärisch ist alles angerichtet für einen gelungenen Fußballnachmittag. Hinze zeigt sich zuversichtlich, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Die Mannschaft soll dabei nicht nur ein gutes Ergebnis erzielen, sondern auch ein positives Signal an die eigenen Fans senden – und sich selbst auf den Saisonendspurt mit Blick auf das anstehende Pokalfinale einschwören.

Fazit: Pflichtaufgabe mit sportlichem Anspruch

Der RSV Eintracht 1949 geht mit der klaren Zielsetzung in das Heimspiel gegen Auerbach: den zweiten Platz festigen, die eigenen Abläufe festigen und die Fans mit ansprechendem Fußball begeistern. Für Patrick Hinze ist die Aufgabe klar umrissen: „Wir wollen unser Level halten und versuchen ganz klar, das Spiel zu gewinnen.“ Der Weg soll weitergehen – mit Selbstvertrauen, Präzision und dem Anspruch.