RSV Eintracht 1949: „Wir wissen, dass wir Halle schlagen können“

Ein Gegner mit Rückenwind

Der Blick auf die Tabelle zeigt: Halle steht nach dem ersten Spieltag an der Spitze – und das mit Nachdruck. Der deutliche 5:0-Sieg in Auerbach war ein klares Signal an die Liga. „Fulminanter Start unseres nächsten Gegners Halle“, so Hinze, der weiß, was da auf sein Team zukommt: „Aufgrund des Ergebnisses und des letztjährigen Tabellenplatzes sind sie ganz klarer Favorit am Samstag.“

Was den Trainer des RSV aber besonders aufmerksam macht, ist die personelle Lage beim VfL: „Zudem hat sich Halle ordentlich verstärkt, und verletzte Spieler, die wichtig waren, sind wieder zurückgekehrt.“ Die Breite und Qualität des Kaders machen die Aufgabe nicht leichter – doch Hinze und sein Team wollen sich nicht verstecken.

Guter Auftakt, aber noch Luft nach oben

Auch der RSV Eintracht 1949 startete mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit. Beim 4:2 gegen Budissa Bautzen präsentierte sich das Team offensivfreudig und effektiv, ließ allerdings auch Phasen der Unkonzentriertheit erkennen. Vor allem nach dem 3:1 durch Saheed Mustapha, der einen Doppelpack schnürte, kam der Gegner nochmal ins Spiel zurück.

„Wir werden versuchen, einige Dinge aus dem Bautzen-Spiel besser zu machen“, kündigt Hinze an. Die Gegentreffer nach Standards und Einwürfen sollen künftig vermieden werden – zumal Halle für seine Gefährlichkeit bei ruhenden Bällen bekannt ist. Dennoch überwiegt beim Trainer die Zufriedenheit über den Auftakt: „Wir haben am ersten Spieltag auch sehr gute Ansätze gezeigt.“

Volle Kapelle – volles Vertrauen

Für das schwere Auswärtsspiel kann Patrick Hinze personell aus dem Vollen schöpfen: „Bei uns sind alle Mann an Bord, somit steht einem spannenden Spiel nichts im Wege.“ Der interne Konkurrenzkampf um die Startelf ist in vollem Gange – eine komfortable Situation, die Hinze geschickt nutzen möchte.

Ein frühes Ausrufezeichen möglich

Die Partie in Halle ist nicht nur sportlich reizvoll, sondern auch ein früher Gradmesser dafür, wie weit der RSV schon ist. Mit einem Sieg könnte sich die Hinze-Elf in der Spitzengruppe festsetzen – ein ambitioniertes, aber realistisches Ziel. „Wir werden versuchen, etwas mitzunehmen“, sagt Hinze – und wer ihn kennt, weiß: Das bedeutet nicht, sich hinten einzuigeln.

Der Respekt ist da, doch die Eintracht fährt nicht nach Halle, um sich zu verstecken. Mit einem überzeugenden Auftritt könnte das Team zeigen, dass es auch in dieser Saison wieder zu den Topteams gehört. Die Antwort gibt es am Samstag auf dem Platz.