RSV Eintracht 1949: "Wir wissen aber auch, was der Gegner kann"

Die Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen in der laufenden Saison sind im Lager des RSV noch präsent. In Heiligenstadt reichte es trotz einer Führung durch Luca Krüsemann am Ende nur zu einem 1:1-Unentschieden, nachdem Maciej Wolanski per Handelfmeter ausgeglichen hatte. „Es wird eine schwere Aufgabe. Wir haben uns in Heiligenstadt damals nicht so sonderlich clever angestellt“, blickt Patrick Hinze zurück. Der Coach stellt klar, dass sein Team aus diesem Spiel gelernt hat: „Wir müssten eigentlich auch gewinnen, aber wir spielten dann nur unentschieden. Gott sei Dank gab es dann in der Saison eine erhebliche Steigerung.“

Dass der Tabellenvierzehnte keinesfalls im Vorbeigehen zu schlagen ist, unterstrich der 1. SC 1911 Heiligenstadt zuletzt eindrucksvoll. Mit einem Heimsieg gegen den VfB 1921 Krieschow ließen die Thüringer aufhorchen. „Wir werden auf keinen Fall den Gegner unterschätzen, schon gar nicht nach dem letzten Heimsieg gegen Krieschow. Denn wenn man Krieschow schlägt, dann ist das schon eine ordentliche Aufgabe, die man dort vollbracht hat“, betont Patrick Hinze. Besonders die individuelle Qualität der Gäste hat der Trainer im Blick: „Wir wissen aber auch, was der Gegner kann. Sie haben ja auch mit Fabian Schnellhardt einen Spieler drin, der schon höher gespielt hat.“

Konzentration als Schlüssel zum Erfolg

Um den Anschluss an den SC Freital nicht zu verlieren, ist ein Sieg für den RSV Eintracht 1949 am 20. Spieltag Pflicht. Überheblichkeit soll dabei kein Thema sein. „Deswegen gibt es gar keinen Grund für uns, schon gar nicht nach dem letzten Spiel, überheblich in die Aufgabe zu gehen. Sondern wir wissen natürlich, dass alle Mannschaften heiß sind auf uns“, erklärt der Coach. Die Zielsetzung ist dabei klar formuliert: „Wir werden hochkonzentriert natürlich in die Partie gehen, um dann halt auch den nächsten Sieg einzufahren. Das ist unser großes Ziel.“

Disziplinierte Hausaufgaben für das Aufstiegsrennen

Die personelle Situation lässt den Trainer des Tabellenzweiten optimistisch auf den Samstag blicken. „Wir haben so weit alle Mann an Bord, können also auf alle Spieler zugreifen“, so Patrick Hinze. Im Vergleich zum Sieg gegen Auerbach, bei dem Matthias Steinborn, Tom Fron und Saheed Mustapha trafen, aber auch Aleksandar Bilbija ein Eigentor unterlief, fordert Hinze nun noch mehr Konstanz: „Dementsprechend wollen wir da natürlich gegenhalten und unsere Aufgabe diszipliniert und organisiert und verlässlich meistern, sodass wir unsere Hausaufgaben natürlich erfüllen. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, so wird jetzt Spiel für Spiel immer angegangen, sodass man halt auch jeden Gegner wirklich ernst nimmt.“