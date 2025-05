RSV Eintracht 1949: "Wir suchen weiter nach einem Erfolgserlebnis"

Ausgeglichene erste Hälfte ohne klare Chancen

Die Partie begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. Viele Zweikämpfe, wenig Torraumszenen – das Geschehen spielte sich meist zwischen den Strafräumen ab. Trainer Patrick Hinze bilanzierte entsprechend nüchtern: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, muss ich sagen, mit wenig Torchancen, trotzdem ordentlichem Tempo.“ Die Eintracht bemühte sich, Struktur ins Spiel zu bringen, traf jedoch auf einen gut organisierten Gegner, der konsequent verteidigte.

Starker Start nach der Pause

Mit Wiederanpfiff zeigte der RSV ein anderes Gesicht. Das Team übernahm sofort die Kontrolle, drängte Auerbach tief in die eigene Hälfte und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. „In die zweite Halbzeit kamen wir sehr gut rein, wir haben das Spiel dominiert und bestimmt“, stellte Hinze zufrieden fest. Doch bei aller Überlegenheit fehlte es an zwingenden Möglichkeiten: „Wir haben es aber vermissen lassen, klare Torchancen zu erspielen.“

Rückstand durch kuriose Szene

In der 67. Minute nahm das Spiel eine Wendung – und das auf kuriose Weise. Cedric Graf erzielte das 0:1 für Auerbach mit einem der unglücklichsten Gegentore der bisherigen Saison. „Absolutes Slapstick-Tor“, ärgerte sich Hinze. „Das war eine klare Überzahl im Defensivbereich. Und er schießt dann mit links aufs Tor, trifft den Ball aber gar nicht richtig. Der hoppelt dann zum Tor, und Torwart Daniel Hemicker fliegt dann links in die Ecke – und dann fliegt der Ball über ihn rüber, an den Innenpfosten und rein.“ Ein Nackenschlag in einer Phase, in der nur eine Mannschaft spielte.

Kausch gleicht aus – doch die Freude währt nur kurz

Die Eintracht reagierte postwendend. Nur acht Minuten nach dem Rückstand brachte Felix Kausch die Hausherren mit einem präzisen Schuss aus rund 18 Metern zurück ins Spiel – 1:1 in der 75. Minute. „Ein schöner Fernschuss von 18 Meter. Sehr verdient dann auch in dem Moment“, lobte Hinze. Doch die Freude über den Ausgleich hielt exakt eine Minute. Im Gegenzug kam Auerbach erneut zum Abschluss. „Wir kriegen ja eine Minute später wieder ein Gegentor, was völlig überflüssig war“, ärgerte sich Hinze weiter. Diesmal war es Max Roscher, der eine missglückte Faustabwehr von Hemicker nutzte und den Ball im leeren Tor unterbrachte.

Eintracht drängt, Auerbach kämpft

In der Schlussphase warf Eintracht alles nach vorne, doch die Gäste warfen sich in jeden Ball, blockten Schüsse, verteidigten diszipliniert und leidenschaftlich. „Die haben sich dann in jeden Ball reingeschmissen“, zollte Hinze dem Gegner Respekt. „Am Ende waren wir nicht durchschlagskräftig genug nach vorne.“ Auch die Einwechslungen – unter anderem Till Plumpe, Kevan Kahoussi, Tetsuya Takahashi und Tim Schüßler – konnten das Spiel nicht mehr drehen. Letzterer sah in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte, was die Frustration zusätzlich steigerte.

Dritte Niederlage in Serie – Tabellenplatz zwei verloren

Mit der Niederlage rutscht der RSV Eintracht 1949 auf Rang drei der Tabelle ab. Der VfL Halle 1896 (48 Punkte) hat sich mit einem Sieg vorbeigeschoben. Auch der VfB 1921 Krieschow (46 Punkte) sitzt der Eintracht nun im Nacken. Der Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Magdeburg II bleibt bei 13 Punkten – die Meisterschaft ist seit Wochen kein realistisches Thema mehr. „Richtig unnötig und nicht sagen unverdient, weil Auerbach gut gemacht hat offensiv“, fasste Hinze den Nachmittag zusammen. „Dementsprechend suchen wir weiter nach einem Erfolgserlebnis.“

Kommende Aufgabe: Spitzenspiel in Krieschow

Am kommenden Samstag, den 10. Mai, wartet mit dem Auswärtsspiel beim VfB 1921 Krieschow das nächste Duell gegen ein Team aus der oberen Tabellenregion. Mit nur einem Punkt Rückstand ist Krieschow in Schlagdistanz – ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Angesichts der aktuellen Form ist jedoch klar: Eintracht braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um sich mental und tabellarisch zu stabilisieren.