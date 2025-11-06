RSV Eintracht 1949: "Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt"

Ein Duell auf Augenhöhe

Am 12. Spieltag empfängt der RSV Eintracht 1949 den VfB Krieschow – ein Gegner, der für seine spielerische Qualität bekannt ist. Trainer Patrick Hinze blickt mit Respekt, aber auch mit Gelassenheit auf die Partie: „Kein besonderes Spiel für uns, eher eines, auf das man sich freuen kann, da Krieschow ja über spielerische Ansätze kommt.“

Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein: Mit 23 Punkten aus elf Spielen steht die Eintracht auf Rang zwei der Tabelle, nur fünf Zähler hinter Spitzenreiter SC Freital. Der VfB 1921 Krieschow liegt als Neunter mit 15 Punkten in Lauerstellung.

Selbstvertrauen nach deutlichem Sieg

Der 4:1-Erfolg bei der SG Union Sandersdorf am vergangenen Wochenende hat das Selbstvertrauen der Stahnsdorfer weiter gestärkt. Die Eintracht überzeugte dort mit Effizienz und mannschaftlicher Geschlossenheit. Tore von Dominik Kruska, Till Plumpe, Saheed Mustapha und ein Eigentor von Lennart Pascal Jauck sorgten für klare Verhältnisse. Dieser Sieg war der sechste in der laufenden Saison – und zugleich ein weiteres Signal an die Konkurrenz, dass die Eintracht derzeit zu den stabilsten Teams der Liga zählt.

„Wir sind im Flow“ – Hinze sieht keinen Druck

Trotz der guten Form bleibt Hinze realistisch. „Wir sind ganz gut im Flow, haben acht Punkte Vorsprung und können relativ entspannt in das Spiel reingehen“, erklärt der Coach. Er will keinen unnötigen Druck aufbauen, sondern auf das vertrauen, was die Mannschaft in den letzten Wochen stark gemacht hat: Ruhe, Disziplin und Vertrauen in die eigene Spielweise.

Krieschow hingegen steht etwas mehr unter Zugzwang. Das Team hat „große Erwartungen und Ziele geäußert, was die Saison angeht“, wie Hinze betont. Genau darin sieht er auch den Reiz des Spiels: Zwei ambitionierte Mannschaften mit ähnlichem Ansatz treffen aufeinander – technisch stark, taktisch diszipliniert, aber mit unterschiedlicher Ausgangslage.

Personalprobleme bleiben – Junge Wilde sollen es richten

Wie so oft in dieser Saison muss Hinze auch diesmal improvisieren. „Wir haben viele Ausfälle und werden mit den Jungen Wilden wieder versuchen, das Maximum rauszuholen“, sagt der Trainer. Es steht fest: Die Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Mut soll erneut den Ausschlag geben.

Diese Strategie hat sich bereits mehrfach bewährt. In Sandersdorf beispielsweise überzeugte das Team mit Tempo und Einsatz – Tugenden, die auch gegen Krieschow gefragt sein werden. „Wir werden versuchen, auch in diesem Spiel zu punkten. Also so wie die letzten Spiele zuvor auch“, stellt Hinze klar.

Krieschow: Offensiv stark, aber anfällig

Der VfB 1921 Krieschow steht für mutigen Fußball – aber auch für defensive Schwankungen. 19 erzielte Tore und 16 Gegentreffer nach elf Spielen belegen, dass das Team sowohl gefährlich als auch verwundbar ist.

Für die Eintracht bedeutet das, konzentriert zu bleiben und eigene Chancen konsequent zu nutzen. Die Bilanz beider Teams gegeneinander in den vergangenen zehn Jahren ist ausgeglichen - zwei Siege für des RSV Eintracht 1949, ein Unentschieden und zwei Erfolge für den VfB Krieschow. Und auch diesmal dürfte die Tagesform entscheidend sein.

Ziel: Heimserie ausbauen

Mit dem Rückenwind der vergangenen Wochen will der RSV Eintracht 1949 die Serie nun fortsetzen. "Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt, ohne zu verbissen zu sein“, sagt Hinze.

Das Spiel gegen Krieschow bietet die Gelegenheit, den Abstand zur Konkurrenz zu vergrößern – und gleichzeitig die eigene Entwicklung zu bestätigen.