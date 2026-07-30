RSV Eintracht 1949: "Wir müssen vor allem defensiv gut arbeiten"

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Ein historischer Tag wirft seine Schatten voraus: Für den RSV Eintracht 1949 steht am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost das erste Heimspiel der Vereinsgeschichte in der vierten Liga an. Am Samstag empfängt das Team von Trainer Thomas Franke den FSV 63 Luckenwalde zu einem brisanten Brandenburg-Duell. Ausgetragen wird die Partie im Preussen-Stadion in Berlin, wo die Stahnsdorfer ihre Heimbegegnungen in dieser Regionalliga-Saison bestreiten. Nach dem beachtlichen 1:1-Auftaktremis beim BFC Preussen will das Team mit Moral den nächsten Punktgewinn einfahren.

Historisches Heimspiel im Preussen-Stadion

Für den RSV Eintracht 1949 markiert der kommende Samstag einen Meilenstein in der Vereinshistorie. Die Begegnung ist das erste Regionalliga-Heimspiel des RSV überhaupt. Allerdings wird die Partie nicht auf der heimischen Anlage ausgetragen, sondern im Preussen-Stadion in Berlin. In dieser Spielstätte wird der RSV alle seine Heimspiele im Rahmen der Regionalliga Nordost bestreiten. Mit dem Brandenburg-Duell gegen den FSV 63 Luckenwalde wartet gleich ein emotionaler und sportlich anspruchsvoller Kracher auf den Aufsteiger.

Personelle Kontinuität und gute Stimmung im Kader

Sportlich kann Trainer Thomas Franke auf ein intaktes und eingespieltes Gefüge bauen. Nach dem mutigen Auftritt am 1. Spieltag gibt es personell vorerst keinen Grund für große Veränderungen. RSV-Trainer Thomas Franke erklärt gegenüber FuPa mit Blick auf die Aufstellung: „Im Vergleich zum Spiel gegen den BFC Preussen wird sich der Kader, Stand jetzt, nicht ändern. Die Stimmung in der Truppe ist, wie schon die ganze Vorbereitung, sehr positiv.“ Die Moral im Team ist nach den ersten gezeigten Leistungen hoch.

Fokus auf Defensivarbeit gegen dynamische Gäste

Gegen den Rivalen aus Luckenwalde stellt sich der Aufsteiger auf ein hartes Stück Arbeit ein. Der Trainer fordert von seiner Mannschaft maximale Hingabe und eine aufmerksame Abwehrleistung, um die erfahrenen Akteure des Gegners in Schach zu halten. Thomas Franke betont: „Ich wünsche mir, dass wir, genauso wie letzte Woche, alles dafür tun, um etwas Zählbares mitzunehmen. Luckenwalde ist eine dynamische Mannschaft, die über erfahrene Spieler wie Andreas Pollasch und Kevin Rene Tittel verfügt. Wir müssen vor allem defensiv gut arbeiten, um sie nicht in ihr Spiel kommen zu lassen.“