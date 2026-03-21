RSV Eintracht 1949: "Wir kamen auf jeden Fall besser ins Spiel"

Der RSV Eintracht 1949 brannte darauf, den knappen Rückstand auf den SC Freital zu verkürzen, und legte einen Start nach Maß hin. Bereits in der 3. Minute markierte Luca Krüsemann das 1:0. „Wir kamen auf jeden Fall besser ins Spiel. Die ersten 25 Minuten waren wir richtig gut da, waren sehr aggressiv und sehr wach“, analysierte Trainer Patrick Hinze den Beginn. Die Defensivestand in dieser Phase sicher. Der Coach ergänzte zur frühen Führung: „Wir machen relativ früh das 1:0 nach einer Ecke, Luca Krüsemann war dann da.“

Nach der dominanten Anfangsphase verlor die Partie jedoch etwas an Schwung. Die Gäste fanden besser in die Zweikämpfe. „Von der 25. und 30. Minute bis zur Halbzeit war es ein bisschen ein verflachtes Spiel. Bischofswerda kam besser zum Spiel und hat das in der zweiten Halbzeit so fortgeführt“, beschrieb Patrick Hinze die Phase. Dennoch hielt der RSV dagegen: „Wir waren wirklich ebenbürtig, haben gekämpft, gefightet und haben aber auch einen guten Ball gespielt.“

Großchancen und der bittere Ausgleich

Im zweiten Durchgang hätte der RSV die Vorentscheidung herbeiführen müssen, ließ jedoch hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt. „Wir hatten dann aber zwei hundertprozentige Chancen durch Fabian Seeger, der alleine aufs Tor läuft, und durch Endi Jupolli, der aus sechs Metern über den Pfosten trifft“, haderte der Trainer mit der Chancenverwertung. Die Strafe folgte prompt. Nach einem Foul von Conor Güllmeister entschied der Unparteiische auf Strafstoß für den Bischofswerdaer FV 08. Patrick Hinze gab sich ehrlich: „Im Gegenzug kriegen wir dann einen Elfmeter gegen uns, völlig berechtigt. Conor Güllmeister foult dann in der letzten Aktion den Bischofswerda-Spieler.“ Eduard Hofmann ließ sich die Chance nicht nehmen und glich in der 66. Minute zum 1:1 aus.

Joker stechen und drehen die Partie

Der Ausgleich wirkte wie ein Weckruf für die Stahnsdorfer. Mit den Einwechslungen von Tim Göth, Till Plumpe und Leon Hellwig brachte Patrick Hinze frischen Wind. „Nach dem 1:1 konnten wir wieder zulegen, haben gut gewechselt und konnten dann relativ schnell wieder auf 2:1 stellen“, so der Coach. In der 73. Minute war es der eingewechselte Tim Göth, der die Führung wiederherstellte. Auch in der Defensive blieb es spannend, da Bischofswerda gefährlich blieb. „Bischofswerda hatte aber auch noch eine gute Möglichkeit, wo Linus Löffler gut hält“, lobte Hinze seinen Keeper.

Arthur Ekallé sorgt für die Entscheidung

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Kurz nachdem Giso Koschembahr für Endi Jupolli eingewechselt wurde, erhielt der RSV seinerseits einen Strafstoß. „Und dann kriegen wir einen Elfmeter, auch völlig berechtigt“, so der Trainer. Arthur Ekallé übernahm die Verantwortung und verwandelte in der 88. Minute zum 3:1-Endstand. Damit waren alle Zweifel am Heimsieg beseitigt.

Verdienter Sieg ohne spielerischen Glanz

Mit dem 14. Saisonsieg bleibt der RSV Eintracht 1949 mit 48 Punkten dem Tabellenführer SC Freital (49 Punkte) auf den Fersen. Der Vorsprung auf den Dritten, VfB Germania Halberstadt, beträgt bereits neun Punkte. Trainer Patrick Hinze fasste den Nachmittag so zusammen: „Es kann höher ausfallen als das Ergebnis insgesamt. Am Ende ist das 3:1 verdient, würde ich sagen. Aber es war jetzt kein Leckerbissen.“ Die Konzentration gilt nun dem nächsten Highlight: Am Samstag, 28.03.2026, empfängt der RSV im Halbfinale des Landespokals den Ligarivalen VfB 1921 Krieschow.