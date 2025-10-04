RSV Eintracht 1949: „Wir haben super reagiert nach dem Ausgleich“

Geduldige erste Halbzeit auf tiefem Boden

Die Eintracht begann konzentriert und suchte trotz schwieriger Bedingungen auf regennassem, tiefem Boden den Weg nach vorne. Erst kurz vor der Pause gelang der erlösende Treffer: Muratcan Mert Yatkiner sorgte in der 44. Minute für die verdiente 1:0-Führung. „Wir führten zur Halbzeit mit 1:0. Es waren schwierige Bedingungen, es war durch den Regen ein tiefer Boden“, erklärte Patrick Hinze.

Unachtsamkeit führt zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel verteidigte Eintracht weiter stabil, ließ aber in einer Standardsituation die nötige Aufmerksamkeit vermissen. In der 66. Minute traf der eingewechselte Philip Witte für die Gäste zum 1:1-Ausgleich. Hinze ärgerte sich über den Gegentreffer: „Das war nach dem Freistoß, da waren wir unachtsam.“

Einwechslungen bringen die Entscheidung

Die Antwort seiner Mannschaft auf den Ausgleich beeindruckte den Trainer umso mehr. Hinze reagierte sofort und brachte neue Kräfte. „Wir haben dann nach dem überraschenden Ausgleich hervorragend reagiert, dreimal gewechselt“, berichtete er. Nur wenige Minuten später zahlte sich dieser Schachzug aus. Matthias Steinborn erzielte in der 70. Minute das 2:1, ehe Fabian Seeger in der 78. Minute auf 3:1 erhöhte. Till Plumpe glänzte dabei gleich doppelt als Vorbereiter.

Bankspieler machen den Unterschied

Für Patrick Hinze war es ein entscheidender Moment, dass die eingewechselten Spieler sofort Verantwortung übernahmen. „Die sind verantwortlich dann auch für das 2:1 und 3:1. Von dem her war es dann sehr freudig, dass wir dann von der Bank so reagieren konnten.“ Die Qualität im Kader zeigte sich an diesem Nachmittag deutlich.

Ein ungefährdeter Sieg mit Potenzial nach oben

Trotz des klaren Endstands blieb der Coach kritisch. „Am Ende hätte man das eine oder andere mehr machen können, aber grundsätzlich ein ungefährlicher Sieg“, bilanzierte Hinze. Besonders hob er jedoch hervor, wie geschlossen die Mannschaft auf den Rückschlag reagierte: „Herauszuheben ist, dass wir super reagiert haben nach dem Ausgleich, und demnach ist der Sieg verdient.“

Ein Blick auf die Tabelle

Mit dem dritten Sieg der Saison kletterte Eintracht auf Tabellenplatz sechs und hat nun 14 Punkte aus acht Spielen. Der Abstand zur Spitzengruppe bleibt gering, während sich die Mannschaft weiter von den unteren Rängen absetzt.

Der Fokus richtet sich auf den Pokal

Lange Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Schon am kommenden Samstag steht für die Eintracht das Achtelfinale im Brandenburger Landespokal auf dem Programm. Um 15 Uhr trifft die Mannschaft auf den Oberligisten FSV Optik Rathenow. Mit der starken Reaktion gegen Stendal und dem Gefühl der Unbesiegbarkeit im Rücken will Eintracht auch im Pokal den nächsten Schritt machen.